日圓甜甜價倒計時？大摩：若Fed連續降息 日圓明年Q1升值10%至140

編譯季晶晶／綜合外電
根據摩根士丹利策略師，如果聯準會連續降息，日圓兌美元匯價未來幾個月可能升值近10%。（路透）
根據摩根士丹利策略師，如果聯準會連續降息，日圓兌美元匯價未來幾個月可能升值近10%。（路透）

摩根士丹利策略師表示，如果美國聯準會在美國經濟放緩跡象日漸明顯之際連續降息，日圓兌美元匯價在未來幾個月可能升值近10%。

包括Matthew Hornbach在的大摩策略師團隊撰寫報告指出，美元兌日圓匯價目前已偏離公允價值，如果兩者連結，隨著美國公債殖利率下滑，美元預計將在2026年第1季走貶。

該團隊強調，日本財政政策制定並未明顯擴張，預期明年下半年，隨著美國經濟回溫、利差交易需求再起，日圓會再面臨貶值壓力。

大摩看漲觀點與日圓近期頹勢形成鮮明對比。由於日相高市早苗支出計畫恐使日本財政惡化，加上日本央行近期升息的預期降溫，日圓兌美元本季累計下跌5.6%，在G10貨幣中表現墊底。

大摩預估，日圓兌美元將在2026年第1季升至約140，年底再貶至147。日圓目前報價是156.8。投資人正日益關注官方干預風險。

在利率方面，大摩預期，受美國經濟放緩及日本國內財政憂慮緩解，日本公債殖利率曲線將在2026年第1季呈現牛市陡峭化。該投行維持現行投資建議：直接做多10年期日本公債、押注10年期和30年期日本公債之間的利差將擴大，並在短期內做空30年期日債的資產交換利差。

