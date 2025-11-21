日相批准經濟方案 匯債大震盪

日本 首相高市早苗 領導的內閣21日批准規模21.3兆日圓（1350億美元）的刺激方案，為新冠疫情以來最大，引發日債震盪、日圓貶值。儘管財相片山皋月同日加大可能干預日圓的警告，使日圓匯率 一度回升0.3%，但路透分析指出，當局若是進場阻貶，這回恐怕效果有限。

路透指出，日本之前幾次進場撐匯（2022年、2024年4-5月、以及2024年7月），都成功把日圓從低點拉升，但這次要複製同樣的效果會更難，因為現在市場上做空日圓的部位沒以前那麼多，所以即便政府出手，也比較少空頭被迫回補，難以出現快速大幅拉升日圓的效果。

駐新加坡的Loomis Sayles亞洲全球總經策略師莊波（音譯）表示，「我認為這次干預可能不會那麼有效」，因為空頭部位沒有大量建倉，「一開始干預可能還成為空方進一步做空的機會，意味著更多投資者將繼續拋售日圓，導致市場幾個小時後可能就會轉向」。

許多市場人士相信，160會是觸發新一輪干預的關卡。摩根大通首席日本貨幣首席策略師棚瀨順哉說：「雖然沒有預先設定的進場干預水準，但人們清楚地記得去年，當局是日圓約落在157至162之間進場干預。」

青空銀行首席市場策略師諸我晃認為，「今天的言論，距離直接干預仍有一段距離」，然而若是日圓貶至160，政府「便可能進行干預」。三井住友銀行首席匯率策略師鈴木博文也指出，160是干預的臨界線，他說：「我認為日本貨幣當局在為抑制過度波動而進行外匯干預時，不會有太多猶豫。」

引發新一輪日圓承壓的主因是，日本首相高市早苗的內閣批准了自疫情以來最大規模的刺激措施，動用龐大資金紓解民怨，這項計畫包括17.7兆日圓的一般會計支出，預料將透過追加預算來籌措，規模比起前任首相一年前推出的版本大幅增加27%。整體刺激方案的規模將高達21.3兆日圓，主要著重在平抑物價。

高市的政府將投入11.7兆日圓用於物價補貼，包括在截至明年3月底的三個月前期間，為每戶家庭提供7,000日圓的瓦斯與電費補貼（總成本約5,000億日圓）、針對每名兒童發放一次性的2萬日圓現金（預計耗資4,000億日圓），以及撥出2兆日圓用於地方支援。

由於擔心當局支出計畫需要大量借貸，日本長天期公債遭遇破紀錄的拋售潮，導致30年期和40年期公債殖利率升至歷史新高，與此同時，日圓正朝連續第七周貶值邁進。

此外，剔除生鮮食品後的日本10月核心通膨率年升3%，為7月來最大漲幅，符合預期，強化升息依據。經濟學家認為，若沒有政治阻力，日銀可能提早升息。至於再剔除能源價格的核心-核心通膨率，從9月的3%微幅上升至3.1%。