DRAM供應吃緊加劇 高階記憶體價格可能漲一倍

編譯林聰毅／綜合外電
Counterpoint預測，記憶體晶片短缺加劇，本季價格將漲30%，明年初可能再漲20%。（路透）
根據Counterpoint Research最新發布的報告，由於供應商將產能轉向更先進晶片以滿足人工智慧（AI）的需求，導致傳統記憶體供應吃緊，今年來已漲50%的記憶體晶片價格，預計第4季將勁揚30%，明年年初可能再漲20%。

Counterpoint在其報告《生成式人工智慧的記憶體解決方案》指出，記憶體的現貨價格正在失衡，伺服器和個人電腦（PC）使用的DDR5記憶體價格，約為每10億位元（GB）1.50美元，而消費性電子產品使用的舊款DDR4記憶體價格為每GB 2.10美元，竟然高於更先進HBM3e記憶體的1.70美元。

Counterpoint預測，到了2026年，主要晶片製造商的DRAM產量增幅將超過20%。研究總監MS Hwang表示：「三星可能會重新配置其持續擴大的1C製程產能，SK海力士正在加緊生產並提高銷售目標，長鑫存儲的表現可能超乎預期，而向來注重投資報酬率的美光也不會縮手。」

傳統晶片供應吃緊導致目前晶片短缺，對使用LPDDR4的入門級智慧手機等低價消費性電子產品造成影響。MS Hwang表示：「更大的風險來自先進記憶體，因為輝達（Nvidia）最近轉向LPDDR，意味着其需求量已達到大型智慧手機製造商的規模，對供應鏈產生巨大衝擊，無法輕易消化如此龐大規模的需求。」

傳統上，伺服器倚靠有糾錯碼的DDR ECC記憶體以確保可靠性，但輝達選擇轉向使用LPDDR，以降低功耗並在CPU層級處理糾錯，而非依賴DDR5 ECC。因此，在供應高度吃緊情況下，Counterpoint預測，從2025年第1季到2026年底，DDR5 64GB RDIMM的DRAM模組價格將上漲兩倍。

目前缺口主要集中在低階智慧手機市場，衝擊到低價智慧手機製造商。Counterpoint高級分析師Ivan Lam說：「但這種衝擊可能會蔓延到更廣泛的智慧手機和消費性電子生態系統。」「我們是指智慧手機的材料清單（BoM）成本顯著增加，某些機型的增幅甚至高達15%，尤其是中高階市場，將侵蝕利潤率或影響成長，甚至可能兩者都會受影響。」

