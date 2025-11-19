我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

Nvidia財報不只「救了全村」 還可能幫助新台幣、韓元止貶

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達財報再次證明AI產業前景亮麗，可望支撐亞洲晶片製造商，進而協助新台幣止住近來貶值走勢。(歐新社)
輝達財報再次證明AI產業前景亮麗，可望支撐亞洲晶片製造商，進而協助新台幣止住近來貶值走勢。(歐新社)

輝達（Nvidia）的財報再次證明AI產業前景亮麗，超大型雲端服務業者對運算的需求帶來了可觀獲利能力。彭博資訊分析，對AI交易重燃樂觀氛圍，可望支撐亞洲晶片製造商，進而支撐新台幣與韓元匯率，有望止住近來貶值走勢。

美元近期走強，加上外資在股市獲利了結，已使新台幣與韓元雙雙大幅走弱。兩種貨幣自夏季高點以來對美元均已貶值超過8%。身為亞洲兩大AI重鎮，台灣與南韓股市本月遭遇龐大外資淨流出，台灣流出86億美元，南韓流出73億美元。

不過，隨著輝達財報與展望在美國時間周三（19）「救了全村」，帶動整個晶片製造族群大漲，上述的資金外流情勢應會放緩。台灣周四開盤後，台股報復性強彈大漲逾800點，韓股Kospi勁揚約3%。儘管美國進一步貨幣寬鬆仍存在不確定性，聯準會（Fed）的降息展望依然不明，但晶片製造商顯然正面臨更強勁的需求環境。

彭博說，外匯交易者將寄望台積電、三星、SK海力士與等主要晶片企業在宏觀層面出力，協助新台幣與韓元匯率中止疲軟走勢。

AI 匯率 輝達

上一則

黃仁勳提3大趨勢 反駁AI泡沫化

下一則

Google才是全端AI贏家 股價神逆轉狂漲54% 市值爆增快超車老3微軟

延伸閱讀

Nvidia上季營收狂飆62%、估本季650億元超預期 盤後漲5%打臉空頭

Nvidia上季營收狂飆62%、估本季650億元超預期 盤後漲5%打臉空頭
AI需求推動晶片漲價 傳中手機商暫停採購 明年價格估漲

AI需求推動晶片漲價 傳中手機商暫停採購 明年價格估漲
全球晶片股延續費半賣壓 市值5000億美元就此蒸發

全球晶片股延續費半賣壓 市值5000億美元就此蒸發
SK海力士股價狂飆逾240% 南交所罕見示警 異常續漲恐被停牌

SK海力士股價狂飆逾240% 南交所罕見示警 異常續漲恐被停牌

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」