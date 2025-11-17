我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

高盛：各國央行11月狂買黃金 油價一路跌到明年

編譯葉亭均／綜合外電
高盛集團17日表示，各國央行9月總計購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。(路透)
高盛集團17日表示，各國央行9月總計購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。(路透)

高盛集團17日表示，各國央行在11月可能大量買進黃金，此外，油價會一路跌至明年，2026年布蘭特油價可能跌至每桶56美元，原因是供應過剩。

現貨黃金周一收盤下跌0.96%，報每英兩4,044.96美元，今年累計大漲55%。

高盛分析師發表報告指出，各國央行9月總計購買64噸黃金，是8月購買量21噸的三倍，且11月可能延續這一趨勢。此外，中國在9月增加約15噸黃金儲備。

過去三年，央行買盤一直是推動金價大漲的關鍵，金價在10月創下每英兩逾4,380美元歷史新高，但近幾周有所回落。

高盛分析師表示，「我們依然認為，各國央行增加黃金儲備是個多年趨勢，因為各國央行正透過將儲備資產多元化來規避地緣政治和金融風險。」「我們維持第4季至2026年央行平均每月購買80噸黃金的假設。」

高盛重申，預期金價到2026年底漲至每英兩4,900美元；若民間投資人繼續把資產多元化，金價有望進一步上漲。

在油價方面，高盛預期受供應激增影響，油價在2026年前將持續下跌，市場將維持每日約200萬桶原油的大量過剩情況。

國際油價周一下跌，因俄羅斯黑海重要出口樞紐新羅西斯克港在遭受烏克蘭襲擊停止出口兩天後，已恢復裝貨。布蘭特原油1月期貨收低19美分，跌幅0.3%，結算價報每桶64.20美元；美國西德州中級原油（WTI）12月期貨下跌0.3%，結算價報每桶59.91美元

高盛預測，2026年布蘭特原油均價為每桶56美元，WTI均價為52美元，都低於當前遠期曲線所示的63美元和60美元。

高盛表示：「2025至2026年的供應浪潮主要來自疫情前已作出最終投資決定的長期項目，這些項目在新冠疫情期間被延後，如今陸續投產；同時也源於石油輸出國組織（OPEC）策略性地解除減產。」

包括俄羅斯在內的OPEC+今年4月起持續增產。美國、巴西等其他產油國也在提高供應，加劇市場過剩擔憂並對油價構成壓力。

高盛預期，油價將在2027年開始反彈，因2025至2026年的低油價將抑制OPEC以外國家的產量，而過去15年投資不足導致新項目極為稀少，「我們因此預期，到2028年底，布蘭特和WTI油價將分別回升至長期預測水準的每桶80美元和76美元」。

高盛還指出，如果OPEC以外國家的原油供應比預期更具韌性，或全球經濟陷入衰退，2026至2027年布蘭特原油價格可能跌至每桶40美元區間；但若俄羅斯供應大幅下降，油價則可能升至每桶70美元以上。

油價 高盛 央行

上一則

亞馬遜發美元債 籌資150億元 跟進AI發債潮

下一則

聯準會理事華勒：美就業市場疲弱 支持連3度降息

延伸閱讀

22日迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

22日迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財
高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險
高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家

高盛要賣漢堡了？傳豪砸700億日圓收購日本漢堡王 拚展店至600家
請深圳跑腿小哥代買黃金 有人現省萬元 律師提醒2風險

請深圳跑腿小哥代買黃金 有人現省萬元 律師提醒2風險

熱門新聞

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
1美分硬幣走入歷史，鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後停產。(路透)

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

2025-11-12 19:31

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉