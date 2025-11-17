我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

川普砸8200萬美元 大買公司債、市政債

編譯盧思綸／綜合報導

財務申報文件顯示，美國總統川普從8月下旬至10月初至少購入8200萬美元的公司債與市政債，包括新買進英特爾等受惠於川普政府政策的企業債券

美國官箴局（Office of Government Ethics）15日公開的財務申報文件顯示，川普8月28日-10月2日期間共進行逾175筆金融買進。這項揭露是根據1978年「政府倫理法」（Ethics in Government Act）公開，並未列出每筆交易的確切金額，只提供區間。文件顯示，川普買入這些債券的最高總金額超過3.37億美元。

揭露文件所列的多數資產，包括市政當局、各州、各郡、各學校及與公共單位有關實體發行的債券。

川普新增的公司債投資涵蓋好幾個產業，也包括已受惠於川普鬆綁金融業監管等政策領域。例如他在美國政府入股英特爾後買進英特爾的公司債。

他買入的其他公司債發行企業，包括博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）等晶片製造商、臉書母公司Meta和Netflix等科技業者、家得寶（Home Depot）與藥妝連鎖業者CVS健康公司等零售業者，以及高盛和摩根史坦利等華爾街大銀行。

另一份在8月申報的文件顯示，川普自1月20日重返白宮以來，已累積購進超過1億美元債券。當時一名白宮官員表示，這些投資決策並非川普或家人的決定，而是由獨立財務經理人運用複製知名指數方式，買進這些債券。

川普在6月提交的全年財務揭露文件顯示，他的各項事業收入最終仍流向他本人，引發外界對潛在利益衝突的質疑。路透根據6月的申報文件估算，川普的資產價值至少16億美元。

川普 債券 英特爾

上一則

華為AI算力大突破 利用率將增至70% 較勁Nvidia旗下公司

下一則

領導層更迭 雷諾、日產洽談重新結盟

延伸閱讀

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成
法官裁決 禁川普以反猶罰款加州大學或砍經費

法官裁決 禁川普以反猶罰款加州大學或砍經費

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

2025-11-10 07:10

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉