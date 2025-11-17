美陷「數據迷霧」… Fed下月降息機率 市場估降至44%

我的頻道

編譯任中原／綜合報導
Fed下月降息機率(資料來源：CME FedWatch 製表：經濟日報)
在美國經濟前景陷入「數據迷霧」之際，美國聯準會（Fed）內部對12月是否再度降息立場日漸分歧，支持按兵不動陣營的聲勢日壯，促使市場預期Fed將在12月降息的機率降低，已跌破五成。

美國政府結束關門後，宣布本周將恢復公布重要經濟數據。然而上周多位Fed決策官員都發表論調偏鷹的言論，包括波士頓聯準銀行總裁柯林斯、聖路易聯準銀行總裁穆薩林、芝加哥聯準銀行總裁古斯比以及堪薩斯聯準銀行總裁施密德，全都重申對通膨的憂慮，似乎都反對12月降息，Fed理事米倫則不斷重申需要降息。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed在12月降息的機率已降至44.36%，為9月以來首度跌破5成，預期按兵不動的機率則升至55.64。Fed內部「鷹、鴿」兩派旗幟鮮明，加上市場預期不斷變化，凸顯出Fed的政策立場嚴重分裂。

不過，這些官員的發言大多根據已略顯過時的官方數據、以及有限的民間數據。聯邦政府之前關門43天，已引發嚴重的數據落差，可能構成決策盲點。Fed主席鮑爾之前已表示，Fed可能需要減速，直到數據「迷霧」消散為止，並強調12月降息並非「必然結果」。

由於政府本周將陸續恢復公布經濟數據，美國勞工統計局將在20日發布9月就業報告，加上Fed理事沃勒等具影響力的「鴿派」官員將發表看法，市場的預期很容易就告逆轉。

今年有投票權的施密德、以及今年沒投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根和克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，14日都重申鷹派立場。哈瑪克認為「目前貨幣政策應採取進一步動作的條件並不明顯」，蘿根主張「12月會議將很難支持再度降息」。

施密德則說，他10月對降息投下「異議」票的理由，同樣適用於12月會議，「我不認為進一步降息對彌補勞動市場裂痕有多大幫助，因為壓力更可能來自科技及移民政策等結構性改變。降息將對通膨有較長期影響，因為這將使我們對2%的通膨目標益發受到質疑。」

