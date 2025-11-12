我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

娛樂事業、智慧手機相機報捷 Sony調高獲利展望

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

Sony集團調升全年獲利展望，同時公布上季財報比市場預期更強勁，受娛樂事業暢旺與高階智慧手機相機感測器需求回升帶動。消息激勵Sony股價11日收盤上漲5.5%。

截至明年3月底止的全年度，Sony預期全年營業利益將達到1.43兆日圓（約93億美元），比先前預期高出7.5%，部分是因為下修美國關稅對其業務的影響。該公司同時將全年度營收預期上調3000億日圓，增幅為3%。

Sony同時公布，在截至9月的一季，營業利益為4290億日圓，超越分析師預期，原因是「鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲」等電影大賣，帶動營收激增。

除了涵蓋「鬼滅之刃」等動畫內容在內的音樂部門，Sony也上調智慧感測部門的營收與獲利預期。該公司長期來是高階手機相機感測器領導業者，供應給蘋果iPhone等品牌，但近年來部分市占遭三星電子搶走。如今上調該部門財測，顯示Sony對整體智慧手機市場保持樂觀。

Sony還宣布啟動1000億日圓庫藏股計畫，而且跟進競爭同業任天堂上調財測，顯示娛樂事業需求依然強勁。

這家PlayStation製造商上季賣出390萬台旗艦PS5主機，高於去年同期。此外，該公司也賣出更多自家遊戲平台的軟體產品及自家工作室開發的遊戲，但PlayStation的活躍用戶數降至1.19億。

長期以來，Sony以消費電子品牌著稱，但現已轉型為全球娛樂產品的製作與發行商，涵蓋各種類型與領域。旗下手機遊戲「Fate/Grand Order」、「鬼滅之刃」跨媒體作品以及Yoasobi這類流行音樂組合的特許經營權實力，在遊戲發行淡季仍支撐營收成長。

Sony PlayStation 任天堂

上一則

微軟與Google 同在歐蓋AI設施

下一則

美光紐約廠延宕 投產恐延至2033年

延伸閱讀

PS5一口氣降價25% Sony推「日本限定版」突襲Switch 2

PS5一口氣降價25% Sony推「日本限定版」突襲Switch 2
馬士基調高財測 股價不漲反跌

馬士基調高財測 股價不漲反跌
Costco兩款相機 掀起復古影像潮

Costco兩款相機 掀起復古影像潮
復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

復古影像回潮 Costco兩款相機掀起「反高清」風潮

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣