我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

95歲巴菲特發表告別信「歸於沉寂」 分配千億財產

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

追趕美國 英央行擬放寬穩定幣監管

編譯陳律安／綜合報導

英格蘭銀行（BoE，央行）10日提案放寬對英鎊穩定幣的監管立場，力圖追趕法規較為寬鬆的美國。

根據BoE的最新提案，穩定幣發行商可把支持該數位代幣的資產，最多60%投資於短期政府公債，僅需將40%存放在BoE，較兩年前要求「所有資產均須存放於該央行」的提案大幅放寬。

新提案也較歐盟更寬鬆。歐盟的「加密資產市場監管法案」（MiCA）要求在區域內發行的系統性穩定幣，須將60%的準備資產存放於授權信用機構，而非系統性發行商則需存放30%。

英國官員計劃在明年收集產業意見後，再拍板相關規範。

另外，BoE也提案，若一種穩定幣被廣泛用於個人日常支付，則消費者持有上限為2萬英鎊（約2.6萬美元）；企業則是1,000萬英鎊。該上限為暫時性措施，待穩定幣對經濟與金融系統的風險消退後，將逐步放寬或取消。

儘管BoE總裁貝利先前對穩定幣持懷疑態度，但最新政策顯示英國監管立場轉趨溫和。不過，業界仍擔心英國可能難以與美國更寬鬆的監管制度競爭。目前美元穩定幣仍主導市場。

英銀希望盡快完成監管制度，以追趕美國進度。

央行 歐盟

上一則

南韓投資9.6億美元 啟動全民AI育才計畫

下一則

iPhone再進化 蘋果擴大手機衛星服務

延伸閱讀

選區重畫案通過 催化加州藍紅「一邊一國」分治意圖

選區重畫案通過 催化加州藍紅「一邊一國」分治意圖
最高法院審理關稅案 川普：敗訴恐要償還超過20兆元

最高法院審理關稅案 川普：敗訴恐要償還超過20兆元
美國重返非洲最大投資國 布局礦產金屬領域助攻

美國重返非洲最大投資國 布局礦產金屬領域助攻
川普不甩環保 綠色轉型國家「吃悶虧」全球不甩一起遭殃

川普不甩環保 綠色轉型國家「吃悶虧」全球不甩一起遭殃

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」

政府史上最長40天關門見轉機 參院達成協議 川普喊「快開門了」