我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

高盛：美資湧入日股 科技和AI將受追捧

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日經225指數今年以美元計算上漲約30%，相較於史坦普500指數僅上漲14%。（美聯社）
日經225指數今年以美元計算上漲約30%，相較於史坦普500指數僅上漲14%。（美聯社）

高盛指出，受日股今年報酬率遠超美股所吸引，美國投資人正加速買進和科技和人工智慧（AI）題材相關的日本股票。

高盛日本股票首席策略師柯克（Bruce Kirk）接受彭博訪問時說：「美國資金流入速度，已是安倍經濟學以來最快。」他表示，美國投資人投入日股的參與度已升至2022年10月以來最高水準，他也透露近日頻頻有人登門請益。

受美資買盤鼓動，今年以美元計價的日本股市表現亮眼。隨日圓升值2.5%，以及首相高市早苗推動寬鬆刺激政策帶來的樂觀心理，日經225指數今年以美元計算上漲約30%，相較於史坦普500指數僅上漲14%。

隨美資源源而入，日本股市可能出現轉折，重心由價值股轉向成長型股。2021年以來，在東京證券交易所和政府推動有利投資人的政策帶動下，價值股已連續四年表現優於成長股。

柯克日前接受訪問時說：「美資參與度持續上升意義重大，他們傾向投入科技和人工智慧（AI）題材。」

他認為，外資持有日股淨部位仍低於安倍經濟學時期高峰，外資後續買盤仍有成長空間。柯克指出，外資持續尋求資產分散配置，這股趨勢可望延續。

根據日本交易所集團公布的數據，外資10月下半月買超日股和期指3840億日圓（約25億美元）。

不過，柯克也提醒，日經指數10月下旬已進入超買區間，因此他不排除市場短線出現整理。

日本 柯克 高盛

上一則

「山寨版家族辦公室」滿天飛 冒名者可能有雙重動機

下一則

中新能源車購置稅優惠明年起砍半 業者稱年底訂單增近6成

延伸閱讀

高市早苗嘆無法上美容院 親自剪髮卻遭老公取笑

高市早苗嘆無法上美容院 親自剪髮卻遭老公取笑
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
疑因淡化柯克之死遭停職 北卡大教授復職

疑因淡化柯克之死遭停職 北卡大教授復職
多支AI影片冒充明星向柯克致敬 凸顯假資訊氾濫問題

多支AI影片冒充明星向柯克致敬 凸顯假資訊氾濫問題

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活