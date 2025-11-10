風機葉片變巨型綠色垃圾 歐洲回收做成遮雨棚

我的頻道

編譯易起宇／綜合報導
隨著歐洲各國的風機逐漸邁向使用年限，葉片回收問題正構成新的環保挑戰。 （路透）
隨著歐洲各國的風機逐漸邁向使用年限，葉片回收問題正構成新的環保挑戰。 （路透）

隨著全球高齡風電場退役，數萬噸難以拆解的廢棄碳纖維葉片正堆滿倉庫，成為難以處理的「巨型綠色垃圾」，對永續承諾構成嚴峻挑戰。全球業者正積極尋求解方，化解這場綠色產業的回收黑洞。

例如在蘇格蘭港都Irvine一座老舊倉庫裡，堆放著從蘇格蘭首座風電場的發力發電機上汰換下來的扇葉，等待另一種綠能突破：葉片回收。

一座風機大約85%至90%的材料都是鋼鐵和其他易於回收材質，但唯有碳纖維材質的葉片，為了能耐住磨損和斷裂，很難拆解、也難以燒毀。

尋找回收舊風力渦輪機葉片的方法刻不容緩。據WindEurope估計，2030年以前，歐洲會拆除大約1.4萬座風機，代表會產生4萬至6萬公噸廢棄葉片；在美國，2050年廢棄風機葉片將達到每年20萬至37萬公噸。

如今，全球多數的知名風場開發商都已承諾不會將老舊葉片直接埋入地下。但事實是，有些全球最高齡的風機已被丟棄到掩埋場。

反對風電人士抓住機會予以痛批。美國總統川普表明厭惡風電技術，7月出訪蘇格蘭時表示：「無法燒了它們。把扇葉埋起來也沒用，因為它使用的特定類型纖維不會化為塵土。」

川普說法已遭到專家和致力研發再利用老舊風機方法的人士駁斥。蘇格蘭的葉片回收創業家林賽表示，「現實並非如川普所描述」，他的公司正把廢棄葉片重新製成電動車充電站的遮雨棚、公車亭和腳踏車棚等。

西班牙能源公司Iberdrola則想到可大規模應用的解決方案，其伊比利半島的新葉片回收設施，每年可回收多達1萬公噸的廢棄葉片，規畫把用於葉片的玻璃纖維和樹脂，重新運用在能源、航太、汽車、纖維、化學和營建等產業。

許多業者也承諾研發更容易回收的新一代風機葉片。沃旭能源（Ørsted）表示，在找到兼顧環保永續和商業可行的回收方法前，「將暫時保存所有退役葉片，避免送到掩埋場」。

業界也設法延長現有風機壽命。英國政府支持的創新團體ORE Catapult已開始和再生能源開發商RWE合作，在實驗室裡模擬現實世界狀況，測試如何延長現有葉片壽命，延後回收的必要性。初步測試結果顯示，風機葉片可延長一半壽命無虞，對整個產業將可能是一步大躍進。

綠能

