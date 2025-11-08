東京推平價宅租金將打八折 有孩、單親家庭擁優先權

日本 東京都正推動明年度起以約相當於市價打八折的租金 提供平價住宅，在房租節節攀升及公寓供給日益減少之際，讓逐漸住不起的家庭在東京有安身之處。

日本媒體報導，用於提供平價住宅的資金總計將達到200多億日圓(約1.3億美元)，其中東京都廳將投資100億日圓，民間部門籌資100多億日圓。這些資金將投資全新和現有公寓及獨棟房屋，東京都將分階段提供約300戶，有小孩及單親家庭將有優先權。

東京房租不斷上漲，根據不動產研究業者東京Kantei數據，東京市中心23區9月公寓平均租金為每平方公尺4809日圓，比一年前上漲12%。新公寓供給也持續萎縮，今年前三季流入市場的公寓為1萬1226戶，略多於一年前的1萬621戶，但仍徘徊在1990年代初期以來最低水準。

這項公私聯手的合作關係，開創日本地方政府籌資以提供平價住宅先例。東京已選出四家公司來指導管理住宅基金的團隊，分別是野村不動產、三菱日聯信託銀行、Resona不動產投資顧問及SMBC信託銀行，每個團隊都包含金融與不動產業者。

這些獲選企業都具備平價住宅專業知識，野村不動產4月宣布將攜手英國金融集團Legal & General，把該公司正在倫敦開發的部分出租公寓社區釋出做為平價住宅。不過，擴大供給公共住宅也可能導致民間企業承受壓力。