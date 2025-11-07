我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

馬士基調高財測 股價不漲反跌

編譯湯淑君／綜合報導
貨櫃航運龍頭馬士基第三季獲利優於預期，反映中國外銷旺盛推升運量抵銷運價下滑影響。（路透）
貨櫃航運龍頭馬士基第三季獲利優於預期，反映中國外銷旺盛推升運量抵銷運價下滑影響。（路透）

貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）第三季獲利優於預期，反映中國外銷旺盛推升運量抵銷運價下滑影響。馬士基並調高全年財測，但考量同業價格戰可能加劇，第四季展望轉趨審慎，導致股價不漲反跌。哥本哈根6日早盤，馬士基股價一度重挫7.5%，跌幅是4月來最大。

馬士基財報是全球貿易風向球，盡管美國關稅政策改寫貿易規則加劇全球貿易波動，馬士基仍預估今年全球貨櫃輪運量可望成長4%，比8月時估計的2%~4%上調。

馬士基6日說：「2025年第三季，全球貨櫃運輸需求年增率介於3%與5%之間，不畏（紅海航運受阻）所擾。來自遠東地區、尤其中國的出口，依然是運量紮實成長的主要驅動力。歐洲、非洲、拉丁美洲和中亞西部的進口仍熱絡。」

運往北美的貨櫃量則萎縮，特別是中國對美出口。

馬士基調高全年獲利預測，預估2025全年稅前息前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）約90億至95億美元，高於先前估計的80億至95億美元。

第三季EBITDA比去年同期銳減44%至26.9億美元，仍優於分析師預估的25.8億美元；每股盈餘69美元，比市場預測高7美元。營收年減10%至142億美元，也超越預期。

Nordnet投資經濟學家漢森說：「同業表現好壞參半，所以馬士基展示實力，得以調高財測。」馬士基因應總體經濟衝擊的韌性強。該公司曾表示，個別而論，關稅對貨櫃航運業是利空，但整體而言則未必，可對供應鏈複雜客戶提供新服務。

航運業目前開始受到運費下跌的影響。盡管紅海問題造成全球約7%到8%的船隊受擾，但這仍無法抵銷市場上的船隻供應過剩。盡管馬士基展現韌性，但諸多因素都打擊市場對該公司明年持續買回庫藏股的期待

關稅 供應鏈

上一則

日砸10兆日圓刺激經濟 月底前敲定

下一則

AI問世 Meta、Google等科技巨擘加速稱霸廣告市場

延伸閱讀

Nvidia競爭者出現…H20卡關之際 超微AI晶片獲准輸中

Nvidia競爭者出現…H20卡關之際 超微AI晶片獲准輸中
AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%
Switch 2買氣火爆 任天堂調升銷售展望 財報財測優預期

Switch 2買氣火爆 任天堂調升銷售展望 財報財測優預期
青年因失業率高而減少外食 Chipotle今年三降財測

青年因失業率高而減少外食 Chipotle今年三降財測

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切