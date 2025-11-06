我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

資訊戰新戰線...萬事問ChatGPT？操控聊天機器人答案成新產業

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聊天機器人成為資訊戰的新戰線。（路透）
聊天機器人成為資訊戰的新戰線。（路透）

民眾有事就問ChatGPT，讓聊天機器人成為資訊戰的新戰線，全球超級強權、流氓國家、跨國企業等，都悄悄設法操弄人工智慧（AI）機器人，生成對自己有利的答覆，藉此影響大眾觀感。

ChatGPT等大型語言模型（LLM），從網路蒐集大量資料，然後把這些訊息重組成答案。由於聊天機器人極為仰賴原始資料，可以操控輸入資訊來影響答覆，這造就出欣欣向榮的資訊販賣產業。

上個月美國文件揭露，以色列政府與鐘塔X公司（Clock Tower X）簽署600萬美元合約，對抗美國的反猶太主義。鐘塔X公司提供「GPT建構」服務，透過發布網站內容等，來影響聊天機器人的回覆。

不只如此，政治顧問商和公關公司也開始提供美化客戶名聲的服務。比方說，DDC Public Affairs公關公司具備「AI稽核」服務，可判斷聊天機器人對客戶的觀感，然後與網紅和網路論壇合作，來調整答覆結果。該服務承諾要測試的問題，包括某品牌是否造成環境傷害？或某政治人物是否貪汙？然後「縮小說法差距以免釀成危機」。

研究AI假消息的奧雷尼克（Lukasz Olejnik）說，就算不知名網站型塑了聊天機器人的回答，使用者還是比較相信聊天機器人生成的答案，而非名不見經傳的網站。他說：「這是『資訊洗白』，用戶不會從可疑網站讀到消息，而是從『受敬重的』AI答覆，看到這些訊息」。

聊天機器人雖會附上參考網站連結，但很少用戶加以確認。皮尤研究中心報告顯示，使用Google AI摘要的用戶，會點擊參考連結的人不到1%。

科技商Anthropic研究顯示，只要影響0.00016%的輸入資料，即便大型AI系統也難逃汙染。

AI ChatGPT 猶太

上一則

日媒：鴻海和三菱電機將在AI資料中心領域合作 已簽署備忘錄

下一則

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

延伸閱讀

Siri要變聰明？蘋果傳年砸10億採Google AI模型Gemini

Siri要變聰明？蘋果傳年砸10億採Google AI模型Gemini
ChatGPT能診斷車輛問題嗎？技師實測三款AI表現誰最佳

ChatGPT能診斷車輛問題嗎？技師實測三款AI表現誰最佳
聖荷西市府：擬讓7000名員工擁有聊天機器人助理

聖荷西市府：擬讓7000名員工擁有聊天機器人助理
就業發展部更新myEDD 簡化失業救濟金申報流程

就業發展部更新myEDD 簡化失業救濟金申報流程

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽