巨鯨大戶狂倒貨 比特幣一度跌破10萬美元

編譯葉亭均、劉忠勇／綜合報導
美國科技股賣壓擴及加密貨幣市場，比特幣4日一度重挫超過7%，跌破10萬美元大關，是6月以來首見，5日盤中雖略為回升，仍難掩蓋基本面弱勢。彭博資訊分析，比特幣這波頹勢並非是槓桿部位導致市場崩跌，而是「巨鯨大戶」一直在賣出。

比特幣4日一度重挫7.4%至98,913.04美元，為6月來首度跌破10萬美元大關，5日盤中則在此大關載浮載沉，一度跌1.3%，隨後又翻紅上漲1.3%，報101,569.51美元，仍較一個月前創下的12.62萬美元歷史高點回檔約20%，等於陷入空頭走勢。

乙太幣5日盤中也跌1.4%，稍後又翻紅走揚2.5%，報3,292.28美元，其他加密貨幣行情也翻揚。但專家指出，加密貨幣市場5日雖回升，仍有許多賣壓未止的跡象：比特幣大戶依然繼續倒貨、加密貨幣指數型基金（EFT）的投資人已接近損益兩平的壓力點。

相較於引發10月崩跌的拋售潮，加密貨幣這波跌勢是由現貨市場遭遇持續賣壓所驅動，而非以往常由期貨市場的強制平倉所驅動，代表加密幣交易人士最近的預期模式出現轉變。目前比特幣期貨的未平倉量依然低迷，市場焦點轉向選擇賣出的長期持有者。

10x研究公司主管蒂倫指出，比特幣的長期持有人過去一個月來拋售約40萬枚比特幣，市值約450億美元，導致市場失衡。他今年稍早觀察到，持有1,000-1萬枚比特幣的「巨鯨大戶」開始大量出脫，已導致比特幣行情在夏季震盪盤整，但從10月10日崩盤以來，整體需求已經減弱。整體而言，持有100-1,000枚比特幣的中型持有者，累積的加密貨幣已急遽萎縮，「巨鯨就是不買了」。

加密貨幣 比特幣 乙太幣

