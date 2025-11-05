亞股重挫反映依賴AI題材的反噬 專家預測：台韓日股長多格局不變

台積電等亞洲AI熱潮指標股，今年貢獻當地股市約一半漲幅。 （歐新社）

美股 周二（4日）由人工智慧（AI ）概念股領跌，震波傳至今（5）日的亞股 ，波動激增至美國總統川普4月宣布對等關稅以來最高，日經225指數下挫近7%，南韓Kospi指數一度大跌6.2%，反映亞股對AI題材的依賴之深。但放眼長線，專家預期台韓股將在美股觸底後引領新興股市上揚，日股漲勢也還沒結束。

亞洲主要股市指數今年來有半數漲幅來自大型科技股，例如台積電貢獻台股今年初以來的逾半漲幅，星電子和SK海力士貢獻韓股40%漲幅，阿里巴巴、小米、影片分享平台快手等六檔股票貢獻香港恆生指數今年來的50%漲幅。

美股也有類似情況，First Trust經濟學公司數據顯示，美股「科技七雄」今年1-9月對標普500指數的漲幅貢獻達42%。

部分投資人原已擔心，亞股漲勢高度依賴少數高估值股票，若美國AI類股大幅回檔，亞洲市場也可能受拖累，這也反映在最新的亞股走勢。

法國興業銀行（Societe Generale）亞洲股市策略主管Frank Benzimra說，「美國發生的事不會只留在美國」，「如果你認為美國有泡沫，那亞洲也有泡沫」。法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero也表示： 「若美國科技股下跌，中國以外的亞洲科技股也會跟著跌，基本上是種依存關係。」

投資人對亞洲AI概念股的熱情，多集中於那些構建AI供應鏈、設計與製造訓練和運行高階AI模型所需晶片的公司，例如台積電、東京威力科創。

但展望長期，在美國科技股跌勢觸底後，新興股市可能恢復今年的漲勢，北美的AI寵兒台灣與南韓股市將延續上漲，因為AI需求依然熱絡。藍鯨資本（Blue Whale Capital）創辦人兼投資長Stephen Yiu預測，未來資料儲存與記憶體晶片需求還將大幅增加，「我們正邁入一個超級周期」。

此外，日本首相高市早苗可能推出經濟刺激方案，也支撐日股的基本面，而且日本銀行（央行）至少短期可能還不會升息。中國股市的估值偏高，則反而可能造成拖累

投資業者Ninety One亞太公司投資組合經理人Charlie Linton認為，亞洲整體科技類股估值仍在合理範圍，有著獲利成長與資產負債表穩健的支撐。