勞斯萊斯新船舶引擎 將用甲醇取代柴油

編譯易起宇／綜合報導
勞斯萊斯的新船舶引擎將用甲醇取代柴油，並號稱是同性能等級的高速引擎中、全球首個只用甲醇做為動力的引擎，可望為海運業的碳中和帶來動力。

科技新聞網站New Atlas報導，海運占全球90%的商業運輸，且幾乎100%使用柴油做為動力來源，因此也占了全球排放量相當大的比重，但在減少這些排放時卻面臨非常現實的阻礙。

船舶業者以柴油為燃料的理由十分充分，包括成本低廉、能源密度、低失火風險，而且容易取得。柴油引擎的熱能轉換效率也高、動力也強、可靠性高，維修成本也比其他引擎要低。這使其他燃料想要取代柴油的門檻變得非常高。

但勞斯萊斯接下這項挑戰，啟動「meOHmare」計畫，目標是開發出能完全只用甲醇運轉的實用船舶引擎，預計今年內展示概念。這台引擎未來可能成為碳中和循環的核心。

除了可能有助達到碳中和外，甲醇也可望比柴油大量減少排放二氧化硫、二氧化氮和煤灰，而且也可生物分解，並容易儲藏。

但與柴油不同的是，液態甲醇在柴油引擎的高溫環境下不會自己點火，需要對引擎的核心架構徹底重新設計，尤其是基礎燃燒程序、渦輪增壓系統，和引擎控制。

白宮發布川習經貿協議 美鬆綁半導體 中暫停稀土管制
從筆電到飛機引擎 川普擬限制含有美國軟體商品出口至中國
從幣圈到F1賽車 新加坡切換「全速模式」找吸金引擎
醫療保健、社會援助需才火熱 躍就業成長引擎

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉