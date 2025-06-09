專家：全球經濟恐陷永久低成長 政府負債恐排擠民間投資

全球經濟進入全新且高度不確定的時代。(歐新社資料照片)

主要國家政府近來標售公債，市場需求胃口卻漸趨冷淡，導致公債殖利率 則急升。經濟學者及市場觀察家擔憂，全球公債市場的供需錯配，可能意味著低價長期資金的時代已經結束，且政府負債愈滾愈大，可能「排擠」民間投資，使經濟陷入「永久的低成長軌道」。

英國金融時報（FT）分析，這是近一個世代以來，各國政府標售長債時首度同時面臨市場抵制，導致英、日、美等國的30年期殖利率，紛紛升抵或逼近數十年來高點。

多國政府都正計劃發行空前金額的公債，供給激增，但隨著全球經濟進入全新且高度不確定的時代，投資人胃口不佳，加上退休金 基金與壽險業者等傳統買家縮手，以及各國央行 持續實施量化緊縮（QT），導致需求縮水。

美國30年期殖利率已超過5%，接近2023年時的高點，也是金融海嘯以來的次高，因國會正在審議的租稅法案可能使未來十年的財政赤字增加逾2兆美元。

華爾街重量級人士已發出警訊。摩根大通執行長戴蒙警告，政府負債激增可能使美國公債市場「破裂」，迫使財長貝森特出面保證美國「絕不會違約」。貝萊德執行長芬克也表示，若經濟維持2%左右的成長率，「赤字將會壓倒國家」；Citadel證券公司創辦人葛理芬也表示，政府維持高負債比率，「純粹是財政不負責任的作法」。

全球首富馬斯克更形容這項法案是「令人厭惡至極的惡行」，國會正在「使美國破產」。

各國財長的因應作法各異。一些國家增加發行短債，因為短債殖利率通常跟隨政策利率變動，且與發債量及通膨趨勢的關係較小，一些央行也暫停QT。但除非經濟加速成長，否則長債市場仍將去化不良，迫使央行難以降息。

美國情勢將是全球發展的關鍵。專家警告，美國長債發行額持續增加，但投資人卻正在脫離美元資產。美國總統川普4月發動全球貿易戰，又一再痛批聯準會（Fed）主席鮑爾、動搖投資人對Fed獨立性的信心，他倡議的租稅法案更是對政府負債問題火上澆油。

投資耆宿達里歐警告，美國可能陷入「死亡螺旋」，即負債與殖利率形成自我實現式的上升循環。另一項更嚴重的憂慮，則是政府支出及舉債增加，可能「排擠」民間投資，導致「永久性的低經濟成長軌道」，以及政府債台高築。