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黃金狂飆、工業金屬卻慘跌 全球經濟不妙

編譯林文彬／綜合報導
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金價格今年來表現遠優於其他金屬，這對經濟而言或許是壞消息。

傳統避險資產黃金價格近來勢如破竹，過去一年上漲40%，反映央行買盤支撐與美國政局混亂帶來的效益。紐約黃金現貨價格5月30日收盤下跌0.86%，報每英兩3,289.25美元，約比4月寫下的歷史高點低6%。

銅、鋁和鋅等工業金屬表現與黃金截然不同，全球經濟成長展望拖累這些工業金屬價格過去12個月平均跌10%。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深大宗商品策略師麥克隆（Mike McGlone）說：「根據可追溯至1991年的資料庫，金價相對於彭博工業金屬現貨子指數的比率，截至5月底攀上歷史高點，這對全球經濟而言不是好兆頭。」

投資人對通膨感到憂心，加上外國央行買進黃金，帶動金價過去數年持續上漲。美國散戶投資人也持續參與這股「淘金熱」，好市多（Costco）金條往往一上架就搶購一空。

有鑑於此，金價相對於對經濟較敏感金屬大漲，對經濟而言未必是警訊，而是單純意味金價已泡沫化。目前華爾街許多人確實抱持這種看法，美國銀行證券（BofA Securities）上月調查全球基金經理人的結果顯示，49%經理人認為黃金是市場上「最擁擠交易」。

不過，如果單純基於黃金不斷攻占新聞頭條，投資人也持續敲進黃金而無視金價走勢，可能犯下錯誤。在金價徘徊在歷史高點附近之際，美國股市史坦普500指數情況也一樣，本益比已站上1990年代末期以來最高。美股大跌可能輕易引發全球賣壓，這可能促使投資人拋售風險資產，例如股票、比特幣與銅等對經濟敏感的金屬。

至少一部分流出這些劇烈波動資產的資金可能流入黃金以尋求庇護，帶動金價再創新高。

金價 央行 好市多

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