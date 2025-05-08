砍全球今年貨櫃航運展望 馬士基預告「貿易戰致運量下滑」

馬士基下修全球貨櫃航運市場展望，警告全球今年貨櫃運量可能萎縮。（路透）

丹麥貨櫃航運集團馬士基（A.P. Moller-Maersk）8日下修全球貨櫃航運市場展望，警告全球貿易戰 和地緣政治不確定性，可能導致全球今年貨櫃運量下滑，但該公司獲利展望維持不變。

被視為全球貿易風向球的馬士基，2月曾預估全球今年貨櫃運量將成長4%左右，但如今預期今年運量將介於萎縮1%至成長4%，反映總經和地緣政治不確定性升高的影響。馬士基同日公布第1季稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）比去年同期成長70%至27.1億美元，高於分析師預估的24.1億美元，今年EBITDA預估維持在60億至90億美元。

馬士基說：「全球今年剩餘時間貨櫃需求展望不確定性居高不下，原因是貿易政策情勢瞬息萬變，以及美國經濟衰退風險日益升高。」

馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）接受彭博電視訪問時表示，關稅 已「重創」4月貨櫃市場，貿易戰升溫導致美中雙向貿易量減少「三至四成」。不過，柯文勝也強調，馬士基曝險低於其他航運業者，原因是該公司主力貿易路線是亞洲至歐洲。

馬士基股價8日在丹麥哥本哈根股市早盤一度跌逾3%。