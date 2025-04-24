我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州GDP超越日本 躍升全球第4大經濟體

FBI調查引發寒蟬效應 中國旅美科學家「活恐懼中」

意法半導體業績展望超出預期 繼續推動撙節

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
意法半導體表示，計劃全球以自願參與的方式最多精簡2,800人。（路透）
意法半導體表示，計劃全球以自願參與的方式最多精簡2,800人。（路透）

意法半導體（STMicroelectronics）周四公布第2季業績展望優於市場預期，因應產業持續低迷。這個法國和義大利合資的晶片業者已計劃2027年止精簡約5.6%人事。

意法半導體預測第2季營收年減16%，降至約27.1億美元，但高於彭博調查分析師所估的25.9億美元。

意法半導體是蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的供應商，近來受工業用與車用成熟晶片庫存過剩拖累。新冠疫情後，客戶大量囤貨，但消化速度遠低於晶片廠原先預期。

除了庫存問題，歐洲半導體業者也面臨川普政府關稅政策所帶來的不確定性，恐進一步影響產業與下游客戶的投資規劃。

意法半導體第1季營收為25.2億美元，符合先前財測，毛利率為33.4%，略低於原先預期，主因為產品結構的影響。

彭博日前報導，義大利政府本月曾要求撤換執行長謝里（Jean-Marc Chery），不過該公司監事會隨後聲明，將繼續支持謝里和現任管理團隊。

目前法、義兩國政府合計持有該公司27.5%股份，雙方皆將其視為具有戰略價值的資產。

謝里去年10月宣布將推動一項撙節計畫，力拚到2027年前每年節省3億至3.6億美元成本。意法半導體本月並表示，計劃全球以自願參與的方式最多精簡2,800人。

義大利 特斯拉 疫情

上一則

Switch 2夯爆 日本220萬人登記抽籤 任天堂股價24日大漲5.6%

下一則

IBM政府合約被砍 財報不差但股價盤後重挫近7%

延伸閱讀

新執行長首波整頓 英特爾將裁員20% 估逾2.1萬人丟飯碗

新執行長首波整頓 英特爾將裁員20% 估逾2.1萬人丟飯碗
利用沸水帶走熱能 日本研發出效率提高七倍的晶片冷卻技術

利用沸水帶走熱能 日本研發出效率提高七倍的晶片冷卻技術
美禁輝達H20出口中國 華為昇騰920傳下半年發布

美禁輝達H20出口中國 華為昇騰920傳下半年發布
LV把義大利度假天堂縮小了 千黛亞新廣告超奇幻

LV把義大利度假天堂縮小了 千黛亞新廣告超奇幻

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43

超人氣

更多 >
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻
富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士
洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭「只為養活家庭」
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
多久該換家銀行？專家提供衡量指標

多久該換家銀行？專家提供衡量指標