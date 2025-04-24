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關稅風暴前掀搶購 愛迪達創「史上最佳第1季」業績表現

編譯劉忠勇／綜合外電
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愛迪達這兩年中因復古風的需求而受益，特別是旗下Samba和Gazelle系列運動鞋，這些款式熱銷帶動各地區業績成長。(美聯社)
愛迪達這兩年中因復古風的需求而受益，特別是旗下Samba和Gazelle系列運動鞋，這些款式熱銷帶動各地區業績成長。(美聯社)

愛迪達（Adidas）公布第1季獲利超出預期，在全球貿易緊張局勢加劇的形勢下，各大運動品牌景況有別，愛迪達也成為服裝和鞋類產業的難得亮點。

這家德國運動品牌的營業利益幾乎翻倍，達到6.1億歐元（6.92億美元），較去年同期的3.36億歐元大幅成長，且超出分析師原估的5.46億歐元。營收就匯率不變而言成長13%，達到61億歐元，創下該公司史上最佳第1季業績表現。

毛利率增加90個基點至52.1%，而未計利息、稅項前利益率達到9.9%，超過市場所估的8.9%。

愛迪達執行長Bjørn Gulden說：「在當前動盪的環境中，各市場和通道均實現兩位數成長，顯示我們品牌的強大實力。」

愛迪達在美國交易的ADR大漲5.1%。4月初以來，愛迪達股價收復大部失地，美國對越南等鞋類製造國加徵高額關稅，而這些地區正是運動品牌的重大投資地。

美國總統川普雖暫緩加徵額外關稅，但這些措施已經擾亂了全球供應鏈，並打擊了投資者的信心。

與此同時，Nike股價下跌超過12%，這家美國運動品牌巨人面臨業績放緩和利潤緊縮的雙重挑戰，來自較小的跑鞋品牌如On和Hoka的競爭也加劇。

愛迪達這兩年則因復古風的需求而受益，特別是旗下Samba和Gazelle系列運動鞋，這些款式熱銷帶動各地區業績成長。

彭博分析師指出，愛迪達第1季初步財報超出預期，可見藉由創新提升品牌知名度方面續有進展。她說，「在美國調高關稅之前，搶貨的需求也可能有所助益。」

關稅 匯率 越南

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