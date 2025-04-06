我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞洲投資人繃緊神經 黑色星期五恐蔓延黑色星期一

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

美股2天蒸發5.4兆、油金全跌…5經濟事不可不知

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府官員對關稅政策似無妥協之意。（路透）
川普政府官員對關稅政策似無妥協之意。（路透）

史坦普500期指周一再度重挫近5%，延續過去兩天市值蒸發近6兆美元的跌勢。川普政府在貿易戰上態度強硬，經濟學家警告這美國恐將陷入衰退。沙烏地阿拉伯調降主要原油售價創兩年多來最大幅度，油價走跌。銅期貨周一大跌逾8%。日圓則勁升逾1%。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●美股市值 2天掉5.4兆美元 那斯達克墜入熊市

美國總統川普祭出高額關稅、中國隨即對等反制，美國股市上周五（4日）聞風再度暴跌，短短兩天內市值蒸發5.4兆美元。隨美國和中國你來我往的關稅即將生效且難見轉圜，投資人不敢樂觀。

道瓊工業指數繼前一交易日大跌1679點後，上周五又暴跌2231點；史坦普500指數和那斯達克綜合指數上周五跌幅更甚，分別大跌6%和5.8%。科技股全面走跌，蘋果、亞馬遜等大型科技股領跌，拖累那斯達克綜合指數自去年12月中高點回落逾兩成，正式陷入「熊市」。

史坦普500指數一周來重挫9.1%，寫五年前新冠疫情以來最慘烈單周頹勢。費城半導體指數上周五跌7.6%，台積電ADR再跌6.7%，一周來各跌逾16%和11%。台積電較台北溢價只剩2.8%。

台北時間周一清晨，史坦普500指數期貨再跌4%，羅素2000期貨則下跌超過5%。

●亞洲市場一覺醒來又面臨重挫 貿易休兵遙遙無期

隨著川普政府堅持關稅政策、對市場震盪不為所動，亞洲本周開盤勢必延續避險氛圍。瑞士法郎和日圓等避險資產走升。周一，日圓和瑞士法郎走強，因美國官員對貿易關稅表態強硬，並暗示關稅減免談判將曠日廢時，促使交易員轉向避險資產。

日圓兌美元升值1%，至145.41；瑞郎則上漲0.7%。隨著市場避險情緒進入第二周，澳幣下跌0.7%，在主要已開發國家貨幣中跌幅最大。

●油金全跌，銅價也跌

金價本周開盤續跌，市場評估美國主導的貿易戰所帶來的風險日益升高。

現貨黃金一度下跌1.3%，至每英兩3000.37美元，上周五已重挫逾2%。從股市到原物料市場，金融市場受到美國總統川普掀起的新一輪關稅行動，以及中國等國的報復措施所衝擊。

布蘭特原油一度重挫近4%，報每桶63.21美元，創四年谷低，前一周已暴跌11%；西德州中級原油（WTI）則報每桶59.79美元。沙國國營企業沙烏地阿美（Saudi Aramco）將5月對亞洲最大買家的阿拉伯輕質原油價格每桶下調2.30美元。OPEC+上周才意外宣布大幅增產。

紐約商品交易所（Comex）銅期貨周一一度重挫8.5%，跌至每磅4.03美元，截至新加坡時間上午6時17分，報每磅4.15美元。

●美財長貝森特：關稅政策將堅持到底

白宮高層周日在各大政論節目態度強硬，美國財政部長貝森特在接受NBC訪問時，否認美國關稅政策會引發衰退，並強調新一輪關稅勢在必行。美國貿易代表盧特尼克和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也同聲強調，川普沒有退讓打算。美國經濟官員哈塞特（Kevin Hassett）則淡化外界對通膨的疑慮。

避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）在社群平台X上呼籲川普暫停所作作為，否則將面臨「自我引爆的經濟核冬天」。

馬斯克則在周六出席義大利極右翼聯盟黨的活動時表示，希望歐美之間能建立「零關稅」制度，實質上等於創造一個「自由貿易區」。

●各國多半選擇不「對等」報復

美國本周將對歐盟與中國等對美出超經濟體加徵更高的關稅，在中國報復後，市場正緊盯若歐盟無法在期限前透過談判，擺脫美國加徵的20%對等關稅，是否也會跟進對包括蘋果、Google、亞馬遜等美國科技巨頭採取行動，進而再對股市造成壓力。

亞洲其他地區，越南表示願意全面取消對美國進口貨品的關稅，馬來西亞則表示將主導協調區域回應行動。日本和印度都表明不會採取報復措施，並尋求與美方展開貿易對話。

關稅 川普 史坦普500

上一則

川普對等關稅 晶片業：最擔心狀況來了 終端買氣勢必受挫

延伸閱讀

川普對等關稅 晶片業：最擔心狀況來了 終端買氣勢必受挫

川普對等關稅 晶片業：最擔心狀況來了 終端買氣勢必受挫
美智庫：川普執政下若台灣有事 日本防衛角色吃重

美智庫：川普執政下若台灣有事 日本防衛角色吃重
超高關稅上路前 美財經官員口徑一致不退讓

超高關稅上路前 美財經官員口徑一致不退讓
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20
美元與風險資產哀鴻遍野，老債王葛洛斯警告現在抄底美股是接飛刀。（路透）

美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

2025-04-03 20:59

超人氣

更多 >
3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息