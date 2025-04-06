美股2天蒸發5.4兆、油金全跌…5經濟事不可不知

川普政府官員對關稅政策似無妥協之意。（路透）

史坦普500 期指周一再度重挫近5%，延續過去兩天市值蒸發近6兆美元的跌勢。川普 政府在貿易戰上態度強硬，經濟學家警告這美國恐將陷入衰退。沙烏地阿拉伯調降主要原油售價創兩年多來最大幅度，油價走跌。銅期貨周一大跌逾8%。日圓則勁升逾1%。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●美股市值 2天掉5.4兆美元 那斯達克墜入熊市

美國總統川普祭出高額關稅 、中國隨即對等反制，美國股市上周五（4日）聞風再度暴跌，短短兩天內市值蒸發5.4兆美元。隨美國和中國你來我往的關稅即將生效且難見轉圜，投資人不敢樂觀。

道瓊工業指數繼前一交易日大跌1679點後，上周五又暴跌2231點；史坦普500指數和那斯達克綜合指數上周五跌幅更甚，分別大跌6%和5.8%。科技股全面走跌，蘋果、亞馬遜等大型科技股領跌，拖累那斯達克綜合指數自去年12月中高點回落逾兩成，正式陷入「熊市」。

史坦普500指數一周來重挫9.1%，寫五年前新冠疫情以來最慘烈單周頹勢。費城半導體指數上周五跌7.6%，台積電ADR再跌6.7%，一周來各跌逾16%和11%。台積電較台北溢價只剩2.8%。

台北時間周一清晨，史坦普500指數期貨再跌4%，羅素2000期貨則下跌超過5%。

●亞洲市場一覺醒來又面臨重挫 貿易休兵遙遙無期

隨著川普政府堅持關稅政策、對市場震盪不為所動，亞洲本周開盤勢必延續避險氛圍。瑞士法郎和日圓等避險資產走升。周一，日圓和瑞士法郎走強，因美國官員對貿易關稅表態強硬，並暗示關稅減免談判將曠日廢時，促使交易員轉向避險資產。

日圓兌美元升值1%，至145.41；瑞郎則上漲0.7%。隨著市場避險情緒進入第二周，澳幣下跌0.7%，在主要已開發國家貨幣中跌幅最大。

●油金全跌，銅價也跌

金價本周開盤續跌，市場評估美國主導的貿易戰所帶來的風險日益升高。

現貨黃金一度下跌1.3%，至每英兩3000.37美元，上周五已重挫逾2%。從股市到原物料市場，金融市場受到美國總統川普掀起的新一輪關稅行動，以及中國等國的報復措施所衝擊。

布蘭特原油一度重挫近4%，報每桶63.21美元，創四年谷低，前一周已暴跌11%；西德州中級原油（WTI）則報每桶59.79美元。沙國國營企業沙烏地阿美（Saudi Aramco）將5月對亞洲最大買家的阿拉伯輕質原油價格每桶下調2.30美元。OPEC+上周才意外宣布大幅增產。

紐約商品交易所（Comex）銅期貨周一一度重挫8.5%，跌至每磅4.03美元，截至新加坡時間上午6時17分，報每磅4.15美元。

●美財長貝森特：關稅政策將堅持到底

白宮高層周日在各大政論節目態度強硬，美國財政部長貝森特在接受NBC訪問時，否認美國關稅政策會引發衰退，並強調新一輪關稅勢在必行。美國貿易代表盧特尼克和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也同聲強調，川普沒有退讓打算。美國經濟官員哈塞特（Kevin Hassett）則淡化外界對通膨的疑慮。

避險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）在社群平台X上呼籲川普暫停所作作為，否則將面臨「自我引爆的經濟核冬天」。

馬斯克則在周六出席義大利極右翼聯盟黨的活動時表示，希望歐美之間能建立「零關稅」制度，實質上等於創造一個「自由貿易區」。

●各國多半選擇不「對等」報復

美國本周將對歐盟與中國等對美出超經濟體加徵更高的關稅，在中國報復後，市場正緊盯若歐盟無法在期限前透過談判，擺脫美國加徵的20%對等關稅，是否也會跟進對包括蘋果、Google、亞馬遜等美國科技巨頭採取行動，進而再對股市造成壓力。

亞洲其他地區，越南表示願意全面取消對美國進口貨品的關稅，馬來西亞則表示將主導協調區域回應行動。日本和印度都表明不會採取報復措施，並尋求與美方展開貿易對話。