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有能避開川普關稅或貿易戰的「逃生交易」？基金經理說在這裡

編譯季晶晶／綜合外電
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環球資產公司Ninety One努力尋找與美國關稅「不相干的市場」或對貿易戰曝險較小的投資，看好在阿聯上市的股票。（路透）
環球資產公司Ninety One努力尋找與美國關稅「不相干的市場」或對貿易戰曝險較小的投資，看好在阿聯上市的股票。（路透）

總部設在倫敦的環球資產公司Ninety One，旗下新興市場股票團隊管理規模110億美元的資產，他們自川普上台以來就努力尋找與美國關稅「不相干的市場」或對貿易戰曝險較小的投資，看好在阿拉伯聯合大公國上市的股票，例如放款機構阿布達比商業銀行（ADCB）以及房地產開發商 Emaar Properties。

Ninety One的新興市場股票共同投資組合經理Varun Laijawalla受訪表示，「阿聯正在做與美國相反的事」，與貿易夥伴簽署協定並向移民開放邊境，在那裡投資「是一種逃生交易嗎？是的，絕對是，它有自己獨特的驅動力，不必然受到美國政策影響」。

根據彭博數據，Laijawalla和Archie Hart共同管理的基金名為American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund，過去一年的回報率為13%，表現優於95%同行。Laijawall表示，自去年11月川普當選，該基金一直加碼阿聯的投資。

除阿聯的房地產和銀行業外，該基金今年稍早新增食品配送業者Talabat的持股，該公司去年12月IPO募資20億美元，創中東地區最大規模、也是2024年全球最大科技IPO案。

該基金的最大持股仍然是中股和印度股票，合計約占整個投資組合的40%。小米是2024年報酬的最大貢獻者，另外也投資電商公司美團和旅遊平台Trip.com。美團正為首次擴張海外、進軍中東市場做準備。

Laijawalla補充說，三個月前，他加碼土耳其國防承包商Aselsan，因為歐洲提高國防支出也嘉惠該股，這家公司在土耳其以外地區的營收成長快過土耳其營收。Aselsan今年已累漲62%。

土耳其 新興市場 房地產

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