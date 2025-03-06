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微軟股價跌至1年來新低 分析師：拋售潮可能過頭了

編譯任君翔／綜合報導
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微軟股價近期下跌。但分析師指出一些利多因素，並強調目前的拋售潮有些「過度」。(路透資料照片)
微軟股價近期下跌。但分析師指出一些利多因素，並強調目前的拋售潮有些「過度」。(路透資料照片)

微軟股價在4日盤中一度跌至381.00美元，寫下2024年1月11日以來盤中最低。但分析師強調目前的拋售潮有些「過度」。

道瓊社報導，隨著近日「AI交易」退燒，微軟股票與其他曾炙手可熱的科技股同步下跌，但Evercore ISI分析師認為，微軟是否也能被算在這場科技股的大屠殺行列中，目前還說不準。

Evercore ISI分析師4日在一份提供給客戶的報告中指出，微軟股價反映了許多市場基於大環境所引發的恐慌，但基本面的樂觀因素反而被忽略了，並重申其500美元的目標價，且予以「優於大盤」評級。

Evercore ISI分析師馬特納（Kirk Materne）表示，他相信微軟無論在應用程式或基礎設施層面上，都「處於優勢地位」，有能力將企業對人工智慧（AI）服務的需求轉為金流。

馬特納也說，即使微軟的Azure雲端服務上季業績略不如預期，仍持續在超大規模雲端市場中贏得市占。Azure上季營收成長31%，但略低於華爾街及微軟公司本身的預測，部分原因是其提供某些AI服務的能力仍然受限。

微軟股價在4日盤中下跌，但收盤時收復失土；此前微軟財務長胡德（Amy Hood） 於摩根史坦利（Morgan Stanley）的一場科技會議上發言。在該會議上，軟體分析師魏絲（Keith Weiss）說，近期AI相關股票的回檔，以投資人觀點來說是「因幻滅而陷入低潮」，並轉而問關於旗下產品Copilot 365的問題。

胡德則說，縱然軟體部署及應用需要一些時間，但初次購買的消費者，無論購買量或使用量都在增加。此外，AI浪潮確實為Azure的利潤帶來壓力，但獲利空間將會逐步上升。

有些投資人也擔心，微軟的800億美元資料中心投資計畫，將使2025會計年度的資本支出大增。但Evercore ISI的分析報告中提及，這筆支出將以較慢速度進行，且2026日曆年的自由現金流也有望增長。

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