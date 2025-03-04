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遠輸對手比亞迪 特斯拉在中國上月銷量急降5成

記者林宸誼／即時報導
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中國乘用車市場信息聯席會發布數據顯示，2月特斯拉（Tesla）批發銷量30688輛，年減49.2%，月減51.5%。遠遠落後在大陸市場的競爭對手比亞迪。(路透)
中國乘用車市場信息聯席會發布數據顯示，2月特斯拉（Tesla）批發銷量30688輛，年減49.2%，月減51.5%。遠遠落後在大陸市場的競爭對手比亞迪。(路透)

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）發布數據，在中國市場，2月特斯拉（Tesla）批發銷量30688輛，年減49.2%、月減51.5%，遠遠落後中國的競爭對手比亞迪。

香港信報報導，乘聯會數據顯示，2月乘用車主力廠商新能源批發銷量排名中，比亞迪排名榜首，當月批發銷量31.8萬輛；特斯拉則位列第6位。

中國乘聯會表示，根據月度初步數據綜合預測，2月全中國新能源乘用車廠商批發銷量84萬輛，年增82%，月減5%；今年前2月累計批發173萬輛，年增49%。

該會稱，近期中國國內外宏觀環境的變化好於預期，消費者消費心態相對良好，因此今年2月中國車市強於2024年春節後的低迷走勢；由於2024年2月銷量低，因此部分車企春節後發力，實現2025年2月的春節後「開門紅」。

新華社報導，不僅在中國，特斯拉今年2月在挪威、瑞典、丹麥和法國的汽車銷量同比大跌，市占下滑，品牌忠誠度面臨考驗。

路透分析，特斯拉不但面臨車型陣容老化的問題，今後幾個月準備在歐洲推出的升級版Model Y也將面臨市場考驗。過去2年，Model Y是斯堪地那維亞半島國家最暢銷的小汽車。但挪威公路聯合會3日在一份聲明中說，不清楚特斯拉能否重新贏得「購車首選」地位。

身為特斯拉執行長的馬斯克，在美國總統川普領導的政府中扮演要角。媒體指出，馬斯克操刀美國聯邦政府大裁員、支持歐洲極右翼政黨和政治理念，在美國、歐洲引發「下架特斯拉」示威和抵制活動。

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