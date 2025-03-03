養殖魚增30年成長三倍超越牛肉 成蛋白質主要來源

魚肉正成為能與肉類匹敵的人類蛋白質來源，其中又以養殖漁業為最大宗。全球水產養殖業規模不斷擴大，產量30年來增加逾三倍，已超越牛肉，也逼近豬肉和雞肉。全球暖化 和糧食短缺也將繼續推動食用容易養殖、且對環境負荷較低的魚類。

去年9月，20國集團（G20）的農業部長在巴西峰會的聯合聲明中呼籲擴大養殖業，並依據聯合國糧農組織（FAO）提出的「30年內將永續水產養殖產量提高至比2020年高逾35%」目標，確認了向開發中國家進行技術轉移和投資 的重要性。

據FAO統計，全球2022年的魚、蝦、貝類等水產養殖量達到9,440萬噸，是1990年代的4.3倍，首次超越野生撈捕量。養殖漁業的產量已超越牛肉，預計到2032年將增長至約1.1億噸，逼近豬肉和雞肉。

由於種植飼料穀物的農地不足，牛肉和豬肉的產量成長受阻。全球已有七成草原和三成以上森林變成農地，還能夠開墾的土地所剩不多，但人類對動物性蛋白質的需求卻因人口增長而持續增加，擴大水產養殖業勢在必行。

地球暖化對蛋白質來源造成限制。畜牧業產生的溫室氣體已達全球總排放量的14.5%。據歐盟執委會的2023數據，生產牛肉會排放約29億噸的溫室氣體，尤其是牛打嗝等排放的甲烷，占總排放量的4%。生產豬肉、雞肉和雞蛋則分別排放約6億噸溫室氣體。相較下，依據2017年數據，養殖魚排放的溫室氣體只有2.6億噸。

隨著市場範圍不斷擴大，養殖魚產地也跟著變廣。在半世紀前的1961年，歐洲、北美和南美消費了全球近半的水產。但到了2019年，這些地方的消費比率縮小為兩成，亞洲占比則升抵71%。經濟發展和所得增加，人們的飲食生活也隨之變得更多樣化。成長快速品種的出現，以及預防疾病的疫苗 等技術進步，也為養殖業產量增加帶來貢獻。亞洲的水產養殖產量自2000年來增加約三倍，占全球的88%。