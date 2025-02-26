我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

Bybit遇史上最大竊案+迷因幣醜聞 比特幣跌破8.7萬美元

編譯任君翔／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比特幣在25日一度跌破9萬美元。(路透)
比特幣在25日一度跌破9萬美元。(路透)

比特幣25日盤中跌破9萬美元，是去年11月中旬來首見。根據彭博資訊報價，比特幣25日一度下挫7.5%至86,865美元，其他加密幣也普遍走低。主因近日幣圈利空事件頻傳，加上川普關稅政策推升市場不確定性，都增添投資人疑慮。

彭博資訊報導，這波跌勢出現在一片加密幣拋售潮中。加密幣交易所Bybit上周遭逢史上最大規模竊案，加上阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）因迷因幣醜聞而接受調查，使市場情緒轉向看壞虛幣。

加密幣衍生品流動性供應商Orbit Market共同創辦人莫倫（Caroline Mauron）說，「Bybit遭駭是這一系列事件的最新發展，又如引發疑慮的迷因幣發行，都讓虛幣市場參與者想起不愉快的回憶。」

他也表示，股票、債券及黃金市場都無視各種指向跌勢的數據，只有虛幣正在走低，主因是投資人的悲觀情緒、各種利用迷因幣的挫敗來剝削，以及缺乏資本來支持新代幣的發行。

市值僅次於比特幣的乙太幣，過去兩天大跌超過10%；Solana同期已下跌約15%，狗狗幣已跌13%左右。

根據數位資產管理公司Arca資料，自去年12中起，多數代幣已縮水30%-80%，僅有一些例外。

比特幣大戶策略24日發布聲明，表示將在七天內花近20億美元買比特幣。此舉似乎為比特幣提供一些支撐。

比特幣 投資 Bybit

上一則

財經簡訊

下一則

美股最錢線／停滯性通膨 美股漲勢的新威脅

延伸閱讀

比特幣跌破9萬美元 加密幣賣壓加劇

比特幣跌破9萬美元 加密幣賣壓加劇
馬斯克揮舞阿根廷總統所贈電鋸 大喊「對抗官僚體系」

馬斯克揮舞阿根廷總統所贈電鋸 大喊「對抗官僚體系」
比特幣剛起漲 女股神喊話「等2把鑰匙」 有望開啟加密幣黃金時代

比特幣剛起漲 女股神喊話「等2把鑰匙」 有望開啟加密幣黃金時代
預感熬不過？教宗方濟各急覓對象擔綱要職

預感熬不過？教宗方濟各急覓對象擔綱要職

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫

「小心這些面孔」ICE幹員海報到處貼 掃蕩無證客受挫