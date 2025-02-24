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咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來

編譯陳律安／綜合外電
咖啡豆價格大漲，仍未改善農民處境。（路透）
咖啡豆價格大漲，仍未改善農民處境。（路透）

儘管咖啡豆價格已衝上50年新高，但農民卻笑不起來，因為今年的獲利可能不如去年。價格上漲可能導致人們減少飲用咖啡，轉而選擇汽水或能量飲料來補充咖啡因。

根據非營利組織全球咖啡研究，全球六成的咖啡豆產自1,250萬名小農，其作業的農地面積不超過50英畝。在這些小農當中，約44%生活在世界銀行所定義的貧窮線基準之下。

咖啡產業的利潤長期以來主要由大型烘焙商攫取，隨著咖啡豆價格飆漲，他們的獲利水漲船高，但許多農民卻未能受惠。

近月來，咖啡豆價格飆漲，使出口商為了避險所建立的空頭部位承受大量損失，迫使他們必須追繳保證金。從巴西到尼加拉瓜，不少出口商因而破產。倖存的出口商則減少採購量，以保護手中的現金，進一步壓縮烘焙商的咖啡豆供應，導致價格進一步攀高，這又導致更多出口商收到保證金追繳通知，形成惡性循環。

出口商因此不願意採購咖啡，他們不依往例簽訂長期合約，只在烘焙商願意立即採購時，促成與咖啡農之間的交易。這麼一來，出口商可避免在等候收款期間資金被綁住。但這也讓咖啡供應量更少，價格進一步走高。許多農民預期價格會上漲，進而囤積作物。

咖啡豆價格上漲，也與氣候變遷有關，全球升溫導致的旱澇不均，已限制產量，也就是說今日推高價格的因素，可能成為未來更大危機的根源。

咖啡 氣候變遷 破產

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