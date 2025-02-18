新加坡政府將對家戶發放800星元購物券

新國總理暨財政部長黃循財宣布，將對每戶家庭發放800星元購物券。（路透）

新加坡 政府宣布今年將加碼發放購物券，並增加家庭及企業退稅 額度，以因應民生物價漲勢。

彭博資訊報導，新國總理暨財政部長黃循財18日在他上任後首次發布的預算案中宣布，將向每戶家庭發放800星元（596美元）的「鄰里購物券」，以協助家戶支應超市與餐廳等開支，這個金額比去年的600星元高。第一階段將於5月登場，預計將發放500星元購物券。

今年正逢星國大選年。即使通膨正在降溫，從食品到居住的成本依然騰貴，成為選民在意的主要議題。包含關稅戰在內的地緣政治風險揮之不去，也或將為高度依賴外貿的星國增添物價上漲壓力。

黃循財說，「新加坡民眾還在適應新的物價現況，許多人必須勒緊褲帶，並重新評估自身消費習慣，或在管理開支時重新取捨。」他先前指出，這些援助措施有助星國收入不平等降至2000年以來最低。黃循財去年5月就任總理，致力擴展勞工階級社會安全網，並減少高薪職位對外國人才的依賴。

星國政府也宣布，將家戶退稅金額增加一倍，以協助其支付水電費等公用事業開銷，並對育有12歲以下兒童的家庭，額外加發500星元補助券。其他措施還包含協助因應教育費用、提高退休金給付，以及對低收入 家戶提供更多協助。

除家戶外，星國也將向企業提供50%的企業稅退稅額度，上限為4萬星元。黃循財說，也將對選擇在新加坡交易所上市的公司提供稅務優惠。