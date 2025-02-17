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IEA：全球電力需求將激增 相當於每年增長約4%

編譯易起宇／綜合報導

國際能源署（IEA）14日表示，隨著全球使用在空調、工業和資料中心的電力愈來愈多，未來三年的全球電力需求預料將出現空前成長，但這些需求大多預料能由低碳能源滿足。

IEA報告指出，到2027年為止的未來三年內，全球電力需求預料將增加3,500太瓦時（TWh），是歷來最大增量，相當於每年增長約4%，年增量超過日本一年的耗電量。

新興和發展中經濟體預計將占全球需求成長的85%，其中中國預料將占超過一半增長，年增率為6%。

自2020年來，在高耗電的工業部門以及太陽能板、電池、電動車和其相關材料等電力密集型製造業迅速擴張下，中國的電力需求成長已快過其經濟成長。空調、資料中心和5G網路也被視為增長因素。

印度也被認為是主要貢獻者之一，將占全球增長的10%，因為該國經濟活動強盛、空調的使用也快速增加。

不過，IEA表示，所有新的電力需求，預料都將由再生能源和核能發電站破紀錄的發電量滿足，這些低碳能源將持續侵蝕燃煤在發電來源的占比，燃煤占比將百年來首次低於33%。

另一方面，IEA在13日的每月報告中，小幅上調了對今年全球石油需求增長預測，從每日105萬桶上調至110萬桶，主要受大陸石化產業驅動，但仍預期供應增長將快於需求增長。

石油 電動車 5G

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