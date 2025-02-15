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歐元區GDP上季增0.1%擺脫零成長 星、馬表現亮眼

編譯陳律安／綜合外電
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歐元區上季經濟勉強擺脫零成長困境，歸因於歐盟統計局上修成長率；新加坡與馬來西亞去年底的經濟表現亮眼，然而，無論是歐元區還是星馬，都將美國總統川普的關稅措施視為重大風險。

歐盟統計局14日公布，歐元區去年第4季國內生產毛額（GDP）的修正值季增0.1%，從零成長的初估值上修。荷蘭這個歐元區第五大經濟體在上季成長4%，其他大國表現不一，西班牙成長0.8%、義大利停滯不前、德國與法國皆萎縮。

經濟學家預期，歐元區今年第1季經濟成長仍將停滯，儘管通膨持續回落，但消費支出尚未復甦，地緣政治情勢將影響經濟前景；與華府的關稅爭端，可能進一步衝擊本已疲弱的歐元區製造業，尤其是德國車廠恐將首當其衝。

彭博歐洲首席經濟學家羅許說：「整體情況的主軸仍為成長動能已縮減，歐元區將承受美國貿易政策帶來的重大風險。而歐洲央行（ECB）的利率展望，取決於經濟的疲弱步調將延續多久。」

ECB預期，今年逆風將持續吹襲，而經濟疲弱，使官員有理由繼續降息，但ECB仍認為，歐元區經濟仍具備復甦條件，全年的成長率有望從去年的0.7%加速到1.1%。

除此之外，新加坡貿工部同日公布，上季GDP成長率的最終值，比去年同期增加5%，高於初估值，符合市場預期；這將強化星國的底氣，更能因應中國大陸的經濟放緩與川普的關稅大刀。星國去年全年的GDP增速為4.4%，寫2021年最快。

然而，貿工部首席經濟學家楊奕薇（音譯）表示，美國的關稅措施恐衝擊星國，原因是星國的貿易額達整體產值的三倍。

馬來西亞央行則表示，受惠於強勁內需與外銷增長，去年第4季的GDP年增率為優於預期的5%，並預測投資活動與家庭支出將成為今年的成長支柱。

不過，大馬央行也說，重要貿易夥伴的經濟放緩、全球貿易與投資環境進一步限縮，以及大宗商品的產量低於預期，為潛在利空。

關稅 央行 新加坡

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