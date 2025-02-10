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美鬧蛋荒…散戶投資人心得：搶買雞蛋不如「投資雞蛋」

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日版「微策略」？這家公司狂買比特幣 股價一年飆漲4000%

編譯吳孟真／綜合外電
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日本飯店業者Metaplanet去年開始大買比特幣，過去12個月股價已翻漲40倍。（路透）
日本飯店業者Metaplanet去年開始大買比特幣，過去12個月股價已翻漲40倍。（路透）

美國總統川普支持加密貨幣的政策取向，推升了日本市場的比特幣需求，日本飯店業者Metaplanet去年開始大買比特幣，過去12個月股價已翻漲40倍。

根據彭博資訊彙整資料，Metaplanet股價過去一年飆漲逾4000%，漲幅為日股之冠，也在全球股市名列前茅。根據公司簡報，截至元月28日，Metaplanet持有1,762枚比特幣，目前價值合計約1.71億美元，該公司打算在年底前增持至1萬枚，明年底前再增至2.1萬枚，預計透過發行2,100萬股籌資。

比特幣在川普就職當日站上10萬9,241美元的歷史高點，但受其貿易政策引發全球經濟不穩定性的影響，至今已吐回些許漲幅。

Metaplanet有意仿效近日更名為「策略」（Strategy）的微策略（MicroStrategy）公司成功案例。Strategy在添購價值逾450億美元的比特幣後，搖身一變為比特幣槓桿交易和超級大戶。

Metaplanet執行長、前高盛股票衍生商品交易員葛洛維奇，在2013年以旅館開發商之姿接掌該公司（當時名為Red Planet Japan）。葛洛維奇在2024年初改採「比特幣優先策略」，至今該公司股東數已增加至近5萬，光是去年就增加了五倍。Metaplanet預期截至三月底的上年度第4季獲利將為正成長，終止連六年虧損的頹勢。

Metaplanet股東絕大多數是對波動性高的加密資產經驗有限的散戶。大部分散戶股東是透過去年初更新的「日本個人儲蓄帳戶」（NISA）免稅投資制度，購入Metaplanet的股票。

在日本透過直接購買比特幣所獲得的資本報酬，必須扣稅多達55%，因此透過NISA投資如Metaplanet這類股票代理公司，成為便宜又方便的選擇。

比特幣 日本 投資

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