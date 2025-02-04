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OpenAI打造AI終端裝置取代手機 跨業尬聯發科、高通

編譯陳苓、記者鐘惠玲、蕭君暉／即時報導
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軟銀集團正在商談向OpenAI投資最高達250億美元的計畫，此舉可能使其成為這家人工智能初創公司最大的支持者。 （路透）
軟銀集團正在商談向OpenAI投資最高達250億美元的計畫，此舉可能使其成為這家人工智能初創公司最大的支持者。 （路透）

OpenAI以生成式AI服務ChatGPT一戰成名後，再拋震撼彈，執行長奧特曼在日本與軟體銀行進行合作案後受訪透露，該公司正計劃開發一款專用的生成式AI終端裝置，同時正研發用於該裝置的晶片，目標取代現有智慧手機。

這意味智慧手機行業面臨AI新勢力準備打造新硬體取代的大挑戰，並大舉削弱傳統智慧手機晶片採購量，威脅聯發科、高通等手機晶片廠甚大。

奧特曼點名將攜手蘋果傳奇設計長艾夫（Jony Ive）共同打造這款「取代智慧手機的生成式AI終端裝置」。

業界分析，奧特曼的談話透露OpenAI將從雲端跨入地端，進入終端裝置領域，亦即AI浪潮鋪天蓋地影響人類生活後，下一步將翻轉智慧手機市場。

法人分析，OpenAI領頭打造取代智慧手機的生成式AI裝置，勢必引起更多AI新創與服務商跟進。目前智慧手機為連接AI應用的關鍵終端裝置之一，隨著OpenAI等新勢力跨業搶地盤，尤其又與艾夫攜手，打造取代智慧手機的新終端硬體，勢必排擠手機品牌銷售，威脅聯發科、高通等。

科技媒體Android Authority、BGR引述The Elec與日經新聞報導，奧特曼受訪時說，AI足以改變人們與電腦互動的方式，應該要有新的硬體來執行。

蘋果2007年推出iPhone，以觸控式螢幕顛覆了傳統使用者介面設計。奧特曼表示，聲音將成為新的使用者介面，意味聲控將是這款新裝置的主要賣點。奧特曼同時透露，OpenAI正在開發這款AI硬體的專用晶片。

奧特曼在訪談中明確指出，「現在是革新數位裝置的絕佳時機」。自iPhone問世以來，消費性電子產品領域一直缺乏革命性的創新。如今，OpenAI計劃打造一款能夠「執行複雜任務、理解自然語言、主動服務用戶」的AI裝置。此裝置的功能將遠遠超越目前智慧手機與語音助理的組合。

這項計畫意味由ChatGPT掀起的智慧革命，正逐步挑戰持續20年的智慧手機王朝。目前看來，四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta，均專注在雲端的生成式AI領域，OpenAI恐怕是第一家由雲端走向地端，尤其是跨足手機領域的生成式AI巨擘。目前還不清楚OpenAI新裝置的外觀，造型未必像智慧手機，也許會是智慧眼鏡、或是其他眾人沒想到的模樣，智慧手機相關廠商正高度關注中。

OpenAI跨入生成式AI終端裝置
OpenAI跨入生成式AI終端裝置

AI OpenAI 奧特曼

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