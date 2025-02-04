NXP財測不如預期 工業和汽車晶片需求持續停滯

恩智浦半導體（NXP）本季財測不如分析師預期。 （路透）

荷蘭的恩智浦半導體（NXP）給出令人失望的第一季營收預測，顯示工業與汽車晶片 需求仍陷於停滯的狀況。

恩智浦周一（3日）表示，本季營收將大約減少10%至28.3億美元，彭博資訊訪調分析師所估的平均值則是29.2億美元。

恩智浦和同行一直苦於持久的電動車 、製造作業所需晶片供過於求問題，時間至今已長達逾一年半，為銷售帶來沈重壓力。恩智浦的營收半數以上來自車用晶片，然而中國大陸市場之外的電動車需求下滑。

彭博指出，市場需求如此長期的疲弱，令晶片廠和投資人感到意外，晶片公司因而必須將預期營運將能改善的時間點延後。上個月，恩智浦的競爭者，德州儀器（Texas Instruments）、意法半導體（STMicroelectronics）發布的本季財測，也不如分析師預期；兩家公司的股價隨後下跌。

上周五，還傳出意法半導體將最多裁減3,000人力。意法半導體是蘋果公司和特斯拉 的供應商。

德國半導體公司英飛凌（Infineon ）將在今（4）日公布財報。

彭博分析師Ken Hui說，川普威脅要對加拿大、墨西哥、中國大陸加徵關稅，對汽車業造成的進一步傷害，會令恩智浦等歐洲晶片商墜入更深、更久的下行循環。