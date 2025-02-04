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OpenAI攜手軟銀開發AI 每年砸30億美元 鎖定日企客群

編譯林文彬／綜合報導
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軟銀創辦人孫正義（圖左）和OpenAI執行長奧特曼3日在東京同台亮相。（歐新社）
軟銀創辦人孫正義（圖左）和OpenAI執行長奧特曼3日在東京同台亮相。（歐新社）

OpenAI和日本軟銀集團將聯手成立一家開發和銷售人工智慧（AI）服務的合資事業，該事業將以日本企業為目標客群，這是OpenAI向美國以外地區企業客戶兜售旗下工具的廣泛努力之一。

軟銀創辦人孫正義和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）3日在東京同台亮相，擘劃這項軟銀及OpenAI各持有半數股權的合作關係。新合資事業名為「SB OpenAI Japan」，隸屬於軟銀電信部門軟銀公司，將從軟銀雇用1,000名人力來向汽車製造商和零售商等產業推銷OpenAI產品。

值得一提的是，孫正義登台時帶著一顆紫水晶，讓人想起2016年軟銀收購安謀（Arm）時，他把安謀比喻成預知科技未來水晶球的場景。孫正義表示，合資事業向日本企業銷售的AI名為「Cristal intelligence」。軟銀已承諾旗下LY公司和PayPay等集團企業將採用OpenAI工具，每年總支出將達到30億美元左右。

孫正義說：「如果說數大便是美，我們就該投入大量心力，智囊團肯定愈多愈好。」奧特曼則看好AI即將在醫療保健和機器人領域取得突破性進展，預言世界將需要大量運算能力，AI領域最前線創造的價值最多。

與OpenAI合作將提供軟銀及旗下子公司使用ChatGPT Enterprise、OpenAI API、客製化模型及Operator等代理人產品的管道，安謀也會用OpenAI工具來強化整家公司的生產力。孫正義在演說中表示，相信通用人工智慧（AGI）十年內將問世，為了達到這個目標，必須投入大量資金。

另一方面，與OpenAI結盟也凸顯軟銀在全球推動AI發展的新角色，該公司主導美國規模1,000億美元的Stargate計畫，過去幾年也持續努力在母國日本興建資料中心。除此之外，美國媒體CNBC已證實OpenAI正洽談籌資上看400億美元，軟銀據傳將貢獻其中150億至250億美元，這輪籌資最多將給予OpenAI 3,400億美元估值。如果完成這輪籌資，軟銀將擠下微軟成為OpenAI最大股東。

OpenAI 2022年底推出ChatGPT聊天機器人，點燃生成式AI熱潮，民間投資人給予該公司最新估值是1,570億美元。不過，隨著中國新創實驗室DeepSeek在美國爆紅，OpenAI已面臨新競爭對手。奧特曼上周四在OpenAI主辦的一場活動上表示，DeepSeek無疑是「很棒的模型」。

另據韓聯社報導，奧特曼本周將前往南韓，參加在當地舉行的開發者大會「Builder Lab」，料將宣布與南韓IT巨頭Kakao的合作計畫。

AI OpenAI 奧特曼

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