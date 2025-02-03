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走訪日韓印德等國 奧特曼展開AI之旅

編譯林文彬／綜合報導
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在中國DeepSeek異軍突起、AI競賽進一步升溫之際，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）未來幾周將再次展開世界巡迴之旅，走訪日本、南韓、印度和德國等國。

另一方面，OpenAI於1月31日推出名為o3-mini的免費輕量級AI模型，宣稱該模型具備人類推理能力，且效率更高。在DeepSeek旗下開放原始碼模型橫掃全球之際，o3-mini將受外界密切關注。

根據官方公告，奧特曼3日在日本東京與軟銀執行長孫正義會面，日本首相石破茂也將與奧特曼及OpenAI共同創辦人布洛克曼（Greg Brockman）相見歡。奧特曼之後將前往南韓首爾，接著在印度新德里舉行投資人座談，周五則會在德國柏林工業大學參加一場討論AI未來的小組會議。

DeepSeek旗下AI模型開發成本號稱遠遠低於和OpenAI旗下的ChatGPT，金融市場上周一陷入動盪，就是反映DeepSeek帶來的震撼。奧特曼上周四在一場閉門會議中向決策官員中表示，DeepSeek問世凸顯成立Stargate的必要。Stargate是由OpenAI、甲骨文和軟銀主導的合資事業，該事業將在美國各地興建資料中心。

再下一周，奧特曼將前往法國巴黎參加AI峰會，其他與會者包括Anthropic執行長阿摩代（Dario Amodei），以及監督Google AI計畫的哈薩比斯（Demis Hassabis）。奧特曼然後預計將飛往杜拜參加世界政府高峰會，這場會議預料將有許多大人物參加，包括Alphabet執行長皮伽、甲骨文共同創辦人艾里森及阿里巴巴集團董事長蔡崇信。

OpenAI說：「外界對OpenAI技術興趣濃厚，包括本公司下一代代理人創造經濟價值的方式。未來幾周我們將與好幾個國家的企業領袖、開發商及合作夥伴會面。」

AI 奧特曼 OpenAI

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