我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警176人晉升 2華裔榮升巡官 盼傳承亞裔榮耀

霍楚擬簡化取證流程打擊累犯 獲檢察官支持

是福不是禍？DeepSeek重挫輝達股價 科技大咖解答：市場誤會了

編譯湯淑君／綜合外電
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）
中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩跌。但專家認為市場誤解DeepSeek現象，對輝達其實是福不是禍。（路透）

過去一周來，中國新創公司DeepSeek號稱以560萬美元打造的人工智慧（AI）模型震驚全球，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，AI頭號概念股輝達（Nvidia）周一股價崩落17%。但業界專家指出，華爾街誤解DeepSeek現象，其實對輝達是福不是禍。

道瓊社報導，DeepSeek在12月底發布的技術文件中估計，DeepSeek-V3模型最後一輪訓練需要280萬個GPU運算小時，成本約560萬美元。此數不包含「先前在架構、演算法或數據方面的研究和消融實驗相關」成本。

500萬美元複製出OpenAI？誤會大了

簡單說，「560萬美元」這個金額並未計入該模型所有與架構、演算法、數據取得、圖形處理器和測試所投注的研發費用。巴隆周刊專欄作家金泰（Tae Kim）指出，把理論上最後一輪訓練耗費的成本，與美國公司的AI基礎設施投資支出相比，有如拿蘋果跟柳丁相比。DeepSeek的整體成本遠高於此數。

Bernstein半導體分析師Stacy Rasgon表示，華爾街「徹底誤解」這個500萬美元數字，所謂「中國以500萬美元複製了OpenAI，絕對是虛妄不實」。

科技基金Atreides Management經理人Gavin Baker呼應這種說法，他認為600萬美元訓練費這數目「深深誤導人」，即使是聰明絕頂的團隊，也不可能以區區幾百萬美元，就能從頭訓練出DeepSeek這種AI模型。

DeepSeek對輝達是大利空？其實是利多

輝達股價周一慘跌，凸顯出市場擔心，DeepSeek橫空出世後，可能衝擊未來對AI訓練和推論的需求。據New Street Research分析，若用DeepSeek-V3模型作AI推論，成本約比用OpenAI模型銳減90%。

但科技專業人士紛紛發言驅散這種疑慮。

輝達發言人讚許DeepSeek是「傑出的AI進步，也是測試時間縮放（Test Time Scaling）的絕佳範例」，亦即運用額外運算來改善解答問題的品質。他強調：「推論需要為數可觀的輝達繪圖處理器（GPU）以及高效能網路。」

金泰認為，DeepSeek崛起，可能意味著AI模型的效率將大幅提升，若是如此，美國業者可能終究會如法炮製，但那不表示AI晶片就會突然變得供應過剩且永遠供過於求。歷史經驗顯示，科技創新總是會創造新的需求，讓可得的供應派上用場。

特斯拉前AI主管暨OpenAI共同創辦人Andrej Karpathy說：「深度學習對運算的胃口是出了名的貪得無饜，好像從未用AI開發出其他演算法似的。」他表示，長遠觀之，人工智慧發展無可限量，看衰AI運算的前景顯然不智。

英特爾前執行長基辛格看法類似。他說：「運算遵行理想氣體定律（gas law）。成本大幅降低，會使市場規模擴大。市場誤解了--這（DeepSeek）會讓AI的部署更普及化。」

微軟執行長納德拉則引用「傑文斯悖論」（Jevons paradox）的經濟概念，來解釋DeepSeek崛起對未來AI發展是福不是禍。這個理論在1865年由一位經濟學家提出，大意是：隨著更多符合經濟效益的使用案例被發掘出來，效率的提升將促進消費。同理，「隨著AI變得更有效率且更容易取得，我們會見到AI的使用扶搖直上，轉化為一種總是不夠我們使用的商品」。

換言之，華爾街可能錯誤解讀DeepSeek最重要的意義。壓低AI運算的成本，將加速AI使用普及化並催生出新的AI應用，對美國經濟和大型科技公司都是好事，輝達自然也是受益者。

輝達執行長黃仁勳去年底在某個podcast訪談中說：「我們希望把成本壓低，好讓我們能夠以跟昔日一樣的成本和反應速度，提供新型態的推理推論。」

這番話聽來像是未卜先知，與DeepSeek最近發表的一些AI進展極其相似。

金泰的結論是，AI是無窮盡的問題，在可見的未來不會獲得解答。隨著運算效能提升加速新藥開發、機器人應用並改善知識工作者的生產力，研究人員總是會從中受益。AI的能力一旦增強，開發者和企業家終將發現AI的各種實用用途，儘管短期內可能有一段顛簸不平的摸索之路要走。

AI DeepSeek 輝達

上一則

美股1月收漲 下周關稅變數太多…投資人改盯經濟數據

延伸閱讀

與DeepSeek抗衡 印度將發展本土AI喊話「台灣是重要夥伴」

與DeepSeek抗衡 印度將發展本土AI喊話「台灣是重要夥伴」
川普稱黃仁勳「紳士」 NVIDIA證實兩人討論AI政策

川普稱黃仁勳「紳士」 NVIDIA證實兩人討論AI政策
Nvidia平台上線DeepSeek

Nvidia平台上線DeepSeek
CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

熱門新聞

中國AI新創公司DeepSeek以高性價比（CP值）的方式推出能夠媲美OpenAI性能的AI模型。（路透）

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

2025-01-27 13:03
新創公司DeepSeek走紅。路透

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

2025-01-27 11:01
塔雷伯警告，輝達股價可能腰斬。（路透）

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

2025-01-28 11:28
AI寵兒輝達27日下跌16.86%，單日市值蒸發近6000億元，創史上最大單一股票紀錄。美聯社

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

2025-01-27 16:52
美國科技公司OpenAI指控中國新創DeepSeek盜用其模型進行開發。(路透)

AI界因果報應？OpenAI控DeepSeek盜數據 反被酸偷網路內容「活該」

2025-01-29 21:01
微軟共同創辦人比爾蓋茲2016年於川普大樓。(路透)

比爾蓋茲專訪喊話川普政府這2件事 馬斯克也被點名

2025-01-26 23:10

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」

注意四要項 自家室內也能種植蔬果「好養又能吃」
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒