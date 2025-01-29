DeepSeek Shock 美中由地緣政治加速轉向AI爭霸

中國新創公司DeepSeek開發的低成本人工智慧（AI）模型，震撼市場。（歐新社）

中國新創公司DeepSeek開發的低成本人工智慧 （AI ）模型震撼市場。專家分析，韓半島、日本 和台灣會從地理上的防共盟友，轉變成「AI算力圍堵網」上的關鍵盟友，比起冷戰時代，美國更沒有輸掉東北亞盟友的本錢。

因中國深度求索（DeepSeek）公司發布成本低廉的AI模型，美國科技類股27日受衝擊，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）股價重挫逾16%，那斯達克指數大跌612.46點或3.07%，收19341.84點；費城半導體指數暴跌488.70點或9.15%，收4853.24點。

國科會科技、民主與社會研究中心執行長張智程28日在臉書（Facebook）發表文章指出，DeepSeek Shock震驚矽谷、華爾街和華府，只會加速美中兩國更加對焦於「算力即是國力」的「AI算力霸權競爭」，美國川普政權核心基調勢必加速由「地理上的地緣政治」往「科技的地緣政治」進行轉型。

張智程認為，世界仍然處於AI霸權競爭的剛開打階段，即便對於DeepSeek Shock的真實仍然處在驗證和辯論，但長期來看，AI技術不存在明顯的「喉點」，當一方超前競爭，各方可以迅速趕上。AI算力仍然是最大的護城河，決定誰能夠持續領先對手而擁有霸權地位。

張智程指出，過去30年的全球化，早已使得先進製造活動的生態系統，在全球地理上高度集中在東北亞。在冷戰格局地緣政治意義上的「第一島鏈」，一定會產生質變，特別是韓半島、日本和台灣會從地理上的防共盟友，轉變成「AI算力圍堵網」上的關鍵盟友。

他說，當地理上的條件與科技地緣政治上的條件已經相加乘，比起冷戰時代，美國更沒有輸掉東北亞盟友的本錢。

張智程強調，以前美國輸掉地理上的第一島鏈防線，還可以「戰略性的撤退」（麥克阿瑟放棄菲律賓）到第二島鏈，等時機成熟再打回來；現在如果輸掉東北亞的盟友，意味著不止輸掉了地理上的第一島鏈，還會失去更重要的、主宰算力未來的先進科技製造。

日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文表示，他個人雖然對半導體和人工智慧的科技不是很了解，但他認為，DeepSeek非常有可能是中國當局發動大外宣的一部分。

矢板明夫提醒，即使中國的人工智慧產品真正達到了「物美價廉」，但是使用者的資訊、秘密都可能被中國當局掌握，「就憑這一點，那些跨國的大企業敢使用嗎？」就長期來看，他還是對輝達、台積電有信心。