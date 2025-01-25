製造業回暖… 歐元區1月PMI創5個月高點 意外重返擴張

歐元區民間部門景氣連續兩個月萎縮後，1月意外重返擴張，因服務業活動趨於穩定，製造業長期低迷也有所緩解，歐元應聲彈升。

標普全球（S&P Global）彙編的歐元區1月綜合採購經理人指數（PMI）初值為50.2，高於去年12月的49.6及分析師原本預估的49.7，是五個月來最高，略高於景氣榮枯分水嶺50。從產業來看，服務業仍是亮點，歐元區1月服務業PMI為51.4，與前一個月大致持平；製造業PMI從45.1升至46.1，代表製造業活動萎縮趨緩。

不過，基於需求成長持續疲弱，歐元區景氣短期內應無法明顯復甦；歐元區1月新事業指數從50.2升至50.7。另一方面，儘管德國1月PMI也優於預期，該國據傳已下修2025年國內生產毛額（GDP）成長預測，從1.1%調降至0.3%，明年展望也從1.6%下修至略高於1%。

在歐元區綜合PMI高於預期帶動下，歐元對美元24日盤中一度升值近1%，報1歐元兌1.0515美元，是一個多月以來最高。歐洲央行（ECB）預料下周將連續第五次降息 1碼，但市場反映的年底前降息幅度，已從本周稍早的逾100個基點縮小至90個基點。

除了歐元區經濟，美國總統川普 貿易政策也牽動ECB降息腳步。儘管重返白宮後未立即對歐洲祭出關稅 ，川普已表達對歐洲貿易作法的不滿，指控歐洲對待美國的方式「非常、非常惡劣」。

彭博經濟研究資深歐元區經濟學家鮑威爾（David Powell）說：「歐元區整體PMI數據連續第二個月走揚顯示，川普關稅威脅引發的不確定性上升對經濟活動衝擊不大。不過，目前還很難斷定情勢已安全無虞，川普計畫細節尚未揭曉。」