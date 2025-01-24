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鑽石當材料提高散熱效率 未來PC最貴零件會是它？

編譯林文彬／綜合外電
戴比爾斯旗下Element Six推出用於提高散熱效率的鍍銅鑽石複合材料。（路透）
戴比爾斯旗下Element Six推出用於提高散熱效率的鍍銅鑽石複合材料。（路透）

以鑽石聞名的戴比爾斯集團（De Beers）旗下Element Six（E6），已推出用於提高散熱效率的鍍銅鑽石複合材料。如果這種複合材料普及，散熱器最終可能成為個人電腦（PC）最昂貴零件。

E6表示，這個新解決方案是為人工智慧AI）、高效能電腦（HPC）和氮化鎵RF裝置量身打造，這些裝置都會產生大量熱能。鑽石無論天然或人造都是電絕緣體，但熱導率遠高於銅，這種特性使鑽石成為散熱器理想材料。

E6技術長特維奇（Daniel Twitchen）說：「在功率水準上升和封裝持續演進之際，半導體裝置熱管理仍是一大挑戰。銅鑽石複合材料提供下一代AI和HPC裝置負擔得起的可擴充解決方案，藉此應對這些挑戰。」

由於鑽石價格高昂，用鑽石做研究通常局限於工業和高階應用。基於戴比爾斯曾壟斷全球鑽石供給，E6要找到生產這種複合材料所需的鑽石材料不成問題。一家名為Akash Systems的新創公司正考慮用鑽石材料來讓繪圖處理器（GPU）降溫，但該公司需要獲得美國晶片與科學法提供1,820萬美元資金，才能繼續推動這項計畫。

如果這種銅鑽石複合材料上市，首批客戶可能是AI資料中心。假如量產帶動銅鑽石複合材料價格進一步下跌，體積較小、外型較小巧的高效能PC零組件或許很快就會問世，讓PC用戶不必為了享受高效能而忍受笨重裝置。

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