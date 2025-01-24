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太陽能發電量去年首度超越燃煤 歐盟綠能轉型有成

編譯任君翔、黃淑玲／綜合報導
氣候智庫Ember發布的一份報告指出，去年歐盟的太陽能發電占比達到11%，超越燃煤發電的10%。（美聯社）
氣候智庫Ember發布的一份報告指出，去年歐盟的太陽能發電占比達到11%，超越燃煤發電的10%。（美聯社）

氣候智庫Ember發布報告指出，2024年歐盟的太陽能發電量首度超越燃煤，為邁向潔淨能源轉型的「里程碑」。

根據該份報告，歐盟去年太陽能發電占比達到11%，超越燃煤發電的10%。與此同時，太陽能發電量躍升了22%，達到約304太瓦時（TWh），是去年成長最快的電力來源。燃煤發電量則減少近了16%，至269 TWh。

報告指出，儘管歐洲去年日照較前年少，但由於裝設了破紀錄的新太陽能面板，使光電量大增。歐盟去年達成338百萬瓩（GW）的太陽能裝置容量目標，有望在2025年實現400 GW目標；如果能維持目前的成長速度，要在2030年前達到750 GW目標，更是「觸手可及」。

但彭博資訊指出，歐盟綠能的成功，並不足以限制煤炭的全球用電地位，中國需求在未來幾年預料將迭創新高。

Ember資深分析師羅斯洛也提醒，儘管歐盟的電力轉型快於過去五年的所有預期，不能把進一步進展視為理所當然。歐盟太陽能發電量激增的同時，風力發電卻僅略有成長，微增1.5%，不過仍是連續第二年發電量超越天然氣。天然氣發電下降5.6%至2015年來新低。

 彭博資訊報導，歐盟將押注人工智慧（AI）和潔淨能源技術，以抵禦美國和中國的競爭威脅。歐盟將效仿美國政府建立一個高級研究項目機構，對戰略技術進行投資，以提高歐盟競爭力。

為因應中國電動車來勢洶洶，歐盟應德國要求，正在評估各種可能的獎勵措施，包括補貼電動車銷售，不過至今仍堅持以2035年為停止銷售燃油車的期限。

負責競爭事務且擔當提振綠色產業任務的歐盟執委會副主席黎貝拉接受英國金融時報（FT）訪問時表示，官員正在形塑獎勵計畫的選項。

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