川普就職、以哈停火、美股大漲…5國際事不可不知

川普周日在華府一場集會上粉墨登場。（路透）

美國股市17日大漲，在拜登總統任內最後一周，不僅終結連二周頹勢，還創下川普 當選來最佳單周表現。在川普即將於本周一就職之前，投資人受銀行業強勁獲利及通膨數據放緩所激勵，升高市場對今年進一步降息預期。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股大漲 創選後最佳單周表現 本周聚焦川普就職

史坦普500指數上周五收漲1%，一周漲2.9%，創川普當選總統當周來最佳周漲幅。科技股為主的那斯達克綜合指數周漲2.5%，為去年12月初來最佳單周表現。

晶片股也為美股助上一臂之力。英特爾 和Qorvo帶動費城半導體指數大漲2.8%，英特爾因傳出成了被併購的對象而大漲9%；Qorvo則狂漲逾14%，有報導說維權投資機構Starboard大幅增持該公司股份，計畫推動該公司變革。台積電ADR下跌1.5%，成為費半上周五唯一下跌的成分股。

川普和中國國家主席習近平上周五通話，多少也緩和對貿易局勢更加緊張的疑慮。美國公債價格也止跌，與政策密切相關的2年期公債殖利率 從周一的4.42%走低至4.27%；10年期公債殖利率從4.8%降至4.61%。

川普宣誓就職

川普宣誓就職典禮改在國會圓形大廳內舉行，這樣的安排將避免民眾在華府寒天挨凍。政權轉移也將是「川普行情」的真正試煉，公債投資人也準備迎接新一屆政府對美國公債殖利率可能帶來的影響。

遊說團體將目光轉向馬斯克主導的DOGE，而非僅僅依賴國會和聯邦機關，設法推展自己的議程並對川普政府施加影響。

以色列與哈瑪斯達成停火協議 三女性人質獲釋

以色列與哈瑪斯（Hamas）達成停火協議，隨即釋放了三名在加薩地區被虜的女性人質，以色列則準備釋放90名巴勒斯坦囚犯，每名人質對應釋放30名囚犯。根據美國支持的協議，停火期為六周，期間應釋放33名人質。

TikTok在美國關了又開 川普介入

美國候任總統川普承諾將暫緩執行熱門短影音平台TikTok所受禁令後，周六一度被關閉的TikTok周日表示，將恢復對美國用戶提供服務。蘋果和Google的應用商店已移除了TikTok平台避免受罰。川普表示，他將尋求建立一個由美國業者持股50%的合資企業。

誰想買英特爾？馬斯克被點名 處理器一哥股價應聲漲9%

英特爾（Intel）據傳成為一家神祕公司收購的目標，激勵這家處境艱困的半導體製造商股價大漲超過9%，締造四個半月以來最大漲幅。外界很好奇這家公司是何方神聖，除了先前傳出的高通（Qualcomm），全球首富馬斯克（Elon Musk）及格芯（GlobalFoundries），也被點名可能有意收購英特爾。

科技網站SemiAccurate 17日報導，該網站已取得一封電子郵件，郵件內容涉及某家企業尋求收購英特爾整家公司，而非部分事業。根據這篇報導，SemiAccurate早在約兩個月前就取得這封電子郵件，但直到最近這項消息才獲得知情高層人士確認。