因應川普上台貿易戰加劇 85%全球大企業將調整供應鏈

去年12月美國貨櫃港口吞吐量增近20%；隨美東罷工和平落幕，今年1月預計增加10%。(路透)

因應川普上台後貿易戰 疑慮升高，全球企業紛紛開始調整布局，以強化供應鏈 的韌性和可見度。

英國金融時報引述世界大型企業研究會（Conference Board）調查指出，1,700家大型企業業者85%表示計劃大幅調整供應鏈，這比率較前一年增加15個百分點，且明顯高於新冠肺炎疫情初期的水準。

企業關注供應鏈的布局，反映對全球貿易前景的不安定感。在世界大型企業研究會的調查中，全球45%的執行長將「加劇的貿易戰」列為2025年頭號地緣政治衝突風險，這比率是去年19%的兩倍。美國企業高層對此尤其憂心，有47%的受訪者將貿易戰列為最大挑戰。

世界大型企業研究會首席經濟學家彼得森（ Dana Peterson） 說：「很多高層，尤其是執行長，都將重點放在調整供應鏈……這已重返待辦事項的首位。」「不僅是新政府上台以及對關稅的疑慮，還因為美中貿易戰2024年愈演愈烈的現實。」

全美零售商聯合會上周發布報告指出，由於進口商趕在關稅生效並在美東港口碼頭工人可能罷工 之前趕運貨物，去年12月美國貨櫃港口吞吐量增近20%；隨美東罷工和平落幕，今年1月預計增加10%。

美國決策機關也開始深入研究供應鏈風險。里奇蒙聯邦準備銀行研究人員本月一篇報告中指出，供應鏈已成為衝擊來臨時的核心傳導媒介，並警告提升供應鏈韌性可能會推高價格。

此外，據世界大型企業研究會調查，東南亞的企業高層對供應鏈的關注度最高，有90%的受訪者計劃調整供應鏈。

全球企業高層計劃透過本地生產和回流生產（reshoring），將供應商遷移至更接近客戶的比率，一年來增加超過一倍，達到26%。這類安排在中國大陸企業高層中尤其普遍，有38%提到相關計畫。

彼得森說：「這不外就是自給自足。」