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川普重返白宮 恐引爆全球租稅大戰 企業嚴陣以待

編譯任中原／綜合報導
美國候任總統川普。（美聯社）
美國候任總統川普。（美聯社）

美國候任總統川普重返白宮已進入最後倒數，各界除嚴陣以待他可能發起的貿易戰，也擔心他的租稅政策引發全球企業稅大戰。專家憂心，對美國跨國企業額外徵稅的國家，共和黨政府可能會施以懲罰，自稱「關稅人」的川普可能以關稅為懲罰手段。

經濟合作與發展組織（OECD）推動全球最低稅負制，其中「徵稅不足之支出原則」（UTPR）今年起實施。若美國跨國企業在各國子公司實質稅率低於15%，在地國能提高稅率至15%，意味著簽約國將能對當地的美國企業課徵最低補充稅（top-up taxes）。

但UTPR已引發共和黨人士不滿，認為「歧視」美國企業。美國聯邦眾議員史密斯2023年曾形容這項協議是「拜登向全球稅制投降」。他已提出一項草案，主張凡是歧視美國企業的其他國家，美國將對這些國家的企業提高稅率。這項法案迄今未通過，但川普主政後可能復活。一些共和黨參議員也持相同立場，普遍認為這項稅制對美國企業不利。

安永會計師事務所（EY）全球租稅政策主管卡亞蘭表示，「共和黨人士普遍覺得美國企業不應繳納補充稅」。

租稅專家相信，歐盟將成為共和黨的箭靶，因為歐盟強力主張UTPR。歐盟已於2022年制定這項規則，但一些專家相信歐盟可能會對川普政府妥協，以交換有利的貿易待遇。其他人士則認為歐盟不大可能改變作法，因為這需要所有27國同意，況且UTPR是強力談判籌碼，不能輕易收回。

全球租稅戰是否開打，要看其他國家是否及如何執行UTPR規則。迄今已通過UTPR的國家有澳洲、加拿大、日本、紐西蘭、挪威、南韓、土耳其與英國及歐盟。

一些留意美方關切的OECD會員國，已採用暫時的安全港課稅條款，將UTPR規則延後到2026年各國法定稅率超過20%再實施。但並非所有相關國家都引進「安全港條款」，這使企業界相當為難。

樂觀人士認為各國可能達成妥協，方法之一就是將UTPR延到2026年以後再實施，且可能一延再延。

各國同意的OECD全球租稅協議有兩大支柱。第一是迫使全世界最大的跨國企業揭露獲利，並對經營業務的在地國繳納更多賦稅；第二是引進15%的全球最低有效企業稅率，以限制跨國企業將稅籍地遷往低稅率國家。

各地平均企業稅。（資料來源：OECD）
各地平均企業稅。（資料來源：OECD）

歐盟 共和黨 川普

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