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聯國：貿易壁壘恐擾亂價值鏈、阻跨境投資 重燃通膨壓力

編譯簡國帆、季晶晶／綜合報導
聯合國發布「全球經濟情勢與展望」報告預期，今年全球經濟將成長2.8%，高於之前預測的2.7%。（路透）
聯合國發布「全球經濟情勢與展望」報告預期，今年全球經濟將成長2.8%，高於之前預測的2.7%。（路透）

聯合國9日小幅上調2025年全球經濟成長率預測至2.8%，與2024年相同，但警告若通膨壓力再浮現，各國央行、尤其是大型已開發經濟體，可能放慢降息步調，各國政策利率將匯聚到高於新冠疫情前的水準。

聯合國發布「全球經濟情勢與展望」（WESP）報告預期，今年全球經濟將成長2.8%，高於之前預測的2.7%，主要反映美國和中國大陸成長率上修，抵銷了歐洲和日本成長放慢的衝擊，明年則預料將成長2.9%。

報告指出，去年全球貿易成長3.4%，受惠於主要來自中國大陸與其他亞洲經濟體的製造品出口好轉，以及服務貿易的強勁成長，但由於地緣政治緊張升高與貿易管制日增的潛在影響，展望依然高度不確定。

以各地區前景來看，美國經濟今年將成長1.9%，歐盟將擴張到1.3%，日本增長1%，中國大陸為4.8%，東亞看增4.7%，南亞料仍是全球成長最快的地區，預估擴增5.7%，印度成長率將保持在強勁的6.6%。

報告表示，強大的逆風與不確定性，例如持續進行中的地緣政治衝突、貿易緊張、債務挑戰及愈演愈烈的氣候風險，持續對全球經濟前景造成負面衝擊，全球成長率仍將遠低於2010年至2019年的3.2%平均值。

聯合國警告，若各國政府對跨國貿易豎立新的壁壘，可能危及復甦，「提高關稅與增加貿易管制的可能性，可能擾亂價值鏈、弱化製造業活動、阻礙跨境投資、影響進口物價，並起重燃通膨壓力」。

儘管多國央行已寬鬆貨幣政策，但僵固的通膨可能限縮央行進一步降息的空間，從而導致投資支出減弱的幅度超乎聯合國的預測。

9日多位美國聯準會官員證實，利率可能維持在當前水準較長時間，僅通膨明顯降溫時才會再次降息。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，鑒於在美國經濟前景上，聯準會官員面臨「相當大的不確定性」，有理由放慢調整利率的步伐。這個觀點得到了其他聯準銀行總裁和聯準會理事鮑曼呼應。

聯合國 央行 降息

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