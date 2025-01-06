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全球核電需求增 加拿大積極擴產鈾礦 力拚重登一哥

編譯陳苓／綜合報導
全球核電需求激增，帶動核能燃料鈾的價格竄高，加拿大積極增產，到2035年時產量有望翻倍。（美聯社）【作者：莊淳詠，日期：2025-01-06，數位典藏序號：20250105225809785】
全球核電需求激增，帶動核能燃料鈾的價格竄高，加拿大積極增產，到2035年時產量有望翻倍。（美聯社）【作者：莊淳詠，日期：2025-01-06，數位典藏序號：20250105225809785】

全球核電需求激增，帶動核能燃料鈾的價格竄高。加拿大積極增產，到2035年時產量有望翻倍，要奪回鈾業一哥封號。

鈾價去年1月一度升破每磅100美元，為2008年來新高，後來雖回落至每磅73美元，仍遠高於過往十年的平均不到50美元，吸引鈾礦業者競相增產。

加拿大生產商龍頭Cameco估算，位於加國鈾業中心薩克其萬省（Saskatchewan）的兩個鈾礦場，2024年產量跳增近三分之一至3,700萬噸。

RBC資本市場指出，Cameco、NexGen能源、Paladin能源及丹尼森礦業（Denison Mines）等業者，在薩克其萬省規劃的新礦場和擴產案，有望讓當地鈾產量到2035年時提高一倍。

加國能源與天然資源部長威金森說，該國鈾市投資額站上20年高點，勘探和礦床評估的支出，在2022年飆升90%至2.32億加幣（1.6億美元），2023年續增26%至3億加幣。加國開採的鈾礦不只足以供給本地核電廠，也是唯一能供應鈾給盟國核電廠的七大工業國集團（G7）成員。

加國鈾業擴張代表情勢好轉，該國在2008年之前曾是全球鈾礦的頭號生產國，但日本福島核災後，鈾價暴跌，讓當地礦業陷入萎縮。哈薩克把握機會晉身為全球最大生產國。

但如今局面可能轉向對加國有利。首先，為改善氣候變遷，31國承諾到2050年時，核能部署要提高兩倍，可望推升鈾需求。再者，核電不會排放溫室氣體，亞馬遜、Google、Meta等科技巨擘的資料中心，均有意採用核能。

加國業者NexGen估計，產量可能會在未來五年內超車哈薩克，以強化西方核能產業的能源安全。NexGen開發中的Rook1鈾礦場，產能全開時每年可生產3,000萬噸，幾乎是當前全球產量的兩成。執行長柯瑞爾表示：「我們的計畫能讓加拿大重返領導地位，成為全球鈾業一哥。」

同時，哈薩克進一步擴產的能力正遭遇阻礙，一是浸取開礦所需的硫酸短缺，二是俄烏戰爭的地緣政治緊張，讓該國難以供應西方，以中國大陸為主要買家。Cameco財務長艾薩克指出，全球鈾市出現前所未見的分歧，戰爭使一些歐美業者棄用與俄國相關的供給，其他公司則靜候衝突進展，再做最後決定。

哈薩克 加拿大 柯瑞

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