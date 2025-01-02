南韓大幅下降今年GDP預測 放寬外國銀行外匯交易規定

南韓財政部將允許已註冊的外國金融機構（RFI）參與經常性項目的外匯交易，包括進出口結算。（路透）

南韓 企劃財政部 周四大幅調降2025年經濟成長預測，反映總統尹錫悅遭彈劾後所引發的政治風波，以及川普上台後對南韓經濟帶來的挑戰。

企劃財政部預測2025年經濟成長率為1.8%，低於2024年的2.1%。更新預測較去年7月公布的預測值大幅下修，當時預測2024年成長2.2%，2025年成長2.6%。財政部對2025年經濟展望比南韓央行去年11月公布的預測還低0.1個百分點。

南韓企劃財政部周四也宣布，自1月中旬起，將允許已註冊的外國金融機構（RFI）參與經常性項目的外匯交易，包括進出口結算。

南韓近年來逐步推動在國際市場使用韓元，並自去年起允許外國機構透過國內銀行間系統直接進行韓元的境內交易。

此次允許RFI促進用於貿易結算的外匯交易，擴大RFI業務範圍。目前，這些機構僅能進行和股票和債券等證券交易相關的韓元交易。

財政部國際金融司司長You Chang-yeon說：「這表示RFI幾乎可以進行所有領域的外匯交易，以滿足實際需求。」

財政部也表示，若有必要，將啟動應急計畫以穩定金融市場，並承諾與主要國家密切合作以緩解市場波動。

南韓財政部和央行均承諾，如有必要，將提供無限流動性以減少政治危機對經濟的影響。有些經濟學家猜測，南韓央行可能在1月降息 ，這將是自去年10月政策轉向以來連續三度降息。

不過，南韓央行總裁李昌鏞周四表示，持續降息可能成為市場疑慮的來源。他在新年致詞中說：「如果持續降息，可能成為市場疑慮的來源。」他也說：「我們將靈活決定降息的步伐，同時密切關注國內外風險因素的發展及其對經濟的影響。」

iM證券分析師 Park Sang-hyun報告指出，2025年GDP一開始可能出現萎縮，全年的經濟成長率可能低於1.7%。

他說：「如果半導體等出口在經濟持續惡化且短期內無法改善的情況下進一步放緩，2025年第1季國內GDP成長下行的風險可能會升高。」