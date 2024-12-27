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「魷魚2」熱潮又將來襲 三星、起亞合作行銷 快閃店衝業績

編譯季晶晶／綜合報導
熱門韓劇「魷魚遊戲2」首播，各家公司看好該劇能再掀收視狂潮，紛紛進行聯合行銷並設置快閃店。(路透)
熱門韓劇「魷魚遊戲2」首播，各家公司看好該劇能再掀收視狂潮，紛紛進行聯合行銷並設置快閃店。(路透)

熱門韓劇「魷魚遊戲」第二季在Netflix首播。男主角李政宰回歸復仇，扣人心弦的故事預計能再次掀起收視狂潮，而此時正值南韓消費支出放緩之際，各家公司因此與該劇進行聯合行銷，同時設立快閃店來提升業績。

魷魚遊戲2021年上映以來，成為Netflix收視率最高的劇集，總共為其創造近10億美元的收入，而「魷魚遊戲2」尚未上映便已獲得第82屆金球獎最佳劇集提名，是少數獲此殊榮的劇集之一。

多家想趕搭熱潮的南韓公司，與Netflix展開聯合行銷，其中包括：起亞推廣新款Sportage SUV，在首爾邀請參觀者加入以該驚悚劇經典橋段為靈感的創意遊戲，順便認識新車性能；三星在洛杉磯推「魷魚遊戲」活動，展出多款高解析度螢幕和智慧手機；HiteJinro出限量版燒酒，酒標上出現劇中人物；以及第一製糖的Bibigo品牌在海外14國行銷韓食，將冷凍水餃、冷凍米糕和泡菜的外包裝都印上劇中角色。

南韓便利商店品牌GS25背後的GS Retail為吸引為「魷魚遊戲」的粉絲，在首爾聖水洞開了一家營業至1月12日止的快閃店，劃分出多個任務遊戲區和拍照區，完成任務的人可透過智慧手機應用程式領取優惠券，在GS超市或GS25便利店購物得享折扣。

GS Retail還推出大約30種以「魷魚遊戲」為靈感的新食品，並在周四發布包括交通預付卡和鑰匙圈在內的10件新款周邊商品。

唯一與Netflix建立合作關係的百貨業者，新世界，在南韓多地推出主題快閃店，江南門市和釜山門市都搭建了安置英熙娃娃的巨大裝置。而18家合作公司所設計的300件商品在首爾、光州、釡山、大田等地門市販售。新世界百貨的主管表示，那些地方「有望成為「魷魚遊戲」全球粉絲赴韓朝聖的主要去處」。

魷魚遊戲 南韓 Netflix

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