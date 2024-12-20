我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

汽車衝撞德國聖誕市集釀2死多傷 醫師被捕

中國通知澳洲恢復龍蝦進口 澳總理：貿易障礙已被消除

記者黃國樑／即時報導
中國通知澳政府即時起恢復澳洲龍蝦進口，澳洲總理艾班尼斯表示所有貿易障礙都已清除。圖為2023年11月艾班尼斯訪問中國，在參加上海進博會時，舉起正在參展的澳洲龍蝦。（圖／取自澳洲駐北京使領館微博）
中國通知澳政府即時起恢復澳洲龍蝦進口，澳洲總理艾班尼斯表示所有貿易障礙都已清除。圖為2023年11月艾班尼斯訪問中國，在參加上海進博會時，舉起正在參展的澳洲龍蝦。（圖／取自澳洲駐北京使領館微博）

由澳大利亞總理艾班尼斯、農業、漁業和林業部長柯林斯貿易和旅遊部長唐法雷爾 (Don Farrell)20日發出的聲明指稱，中國20日通知澳大利亞，可以全面恢復活岩龍蝦貿易，即日起，澳洲的龍蝦運往中國重啟。艾班尼斯對此表示，這項結果證實了阿爾巴尼亞政府在穩定我們雙邊關係方面所採取的冷靜和一致的態度。他表示，由於他的政府採取了深思熟慮、耐心和精準的做法，澳大利亞出口價值「約200 億澳元(約125億美元)的貿易障礙已被消除」。

聲明稱，這項公告為澳洲出口商再次向這個重要市場供應世界上最好的龍蝦打開了大門。恢復對中國的活岩龍蝦出口預計將帶來巨大的經濟效益，並為該地區的漁業社區帶來就業保障。它稱，艾班尼斯政府上台後，澳洲出口商在向中國出口葡萄酒、大麥、煤炭、棉花、原木、燕麥乾草、銅礦石和精礦以及紅肉等澳洲產品方面面臨障礙。龍蝦的限制的取消標誌著該時期所有懸而未決的貿易障礙的解決。

農業、漁業和林業部長朱莉．柯林斯 (Julie Collins) 表示，「這項結果出現在澳洲活岩龍蝦產業的關鍵時刻。」她說，我們將繼續穩定與中國的貿易，為我們勤奮的漁民和其他初級生產者獲得更大的回報。

貿易和旅遊部長唐法雷爾則表示，「與我們最大的貿易夥伴建立建設性的關係，並讓中國消費者購買澳洲的主要出口產品，符合澳洲的國家利益。」

聲明說，澳洲政府對此通知表示歡迎，此前阿爾巴內塞總理和李克強總理於 2024年10月達成協議，將在今年年底前恢復活岩龍蝦貿易。

聲明中說，這是澳洲遭受重創的活岩龍蝦產業的重大勝利，是在政府和產業的持續參與和倡導之後取得的。我們感謝澳洲活岩龍蝦產業在我們努力恢復市場准入的過程中所展現的耐心和韌性。這一結果證明了政府為穩定澳洲與中國的關係而採取的耐心、謹慎和審慎的做法的價值。

聲明指出，澳洲政府將繼續對中國關係採取冷靜和一致的態度——在能合作的地方合作，在必須反對的地方反對，並以國家利益為重。

澳洲 李克強 就業

上一則

下單台積電晶片供應華為 廈門算能將被美國列黑名單

延伸閱讀

不滿分手 台女「3度下老鼠藥」毒殺澳洲交換生 求刑出爐

不滿分手 台女「3度下老鼠藥」毒殺澳洲交換生 求刑出爐
雪梨跨年煙火將受鐵路罷工影響？取消恐損失9800萬澳元 警憂心安全性

雪梨跨年煙火將受鐵路罷工影響？取消恐損失9800萬澳元 警憂心安全性
澳洲助索羅門群島增強警力 4年援助1.1億元

澳洲助索羅門群島增強警力 4年援助1.1億元
劍橋分析訴訟案 Meta與澳洲隱私監管機關和解

劍橋分析訴訟案 Meta與澳洲隱私監管機關和解

熱門新聞

美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
麥當勞10月底的財報會議稱低收入消費者更頻繁地在家用餐，抑制了客流量。(歐新社)

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

2024-12-13 20:29
美國通膨升溫顧慮再起，限縮聯準會（Fed）未來降息空間，基準的10年期美國公債價格連跌五個交易日，殖利率13日躍上4.4%。（路透）

Fed抗通膨卡關、明年降息生變 美國公債周線大跌

2024-12-14 07:20
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法

長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法